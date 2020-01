Gretel & Hansel: VivirÃ¡n el peor momento de su vida

ESTRENO

Gretel & Hansel: Vivirán el peor momento de su vida

La nueva adaptación al cine de este clásico cuento de hadas alemán, regresa con una dosis de terror y se estrena el 31 de enero

Leopoldo Medina

Como un siniestro cuento de hadas, regresa a la pantalla grande una nueva adaptación del clásico de los hermanos Grimm Hansel & Gretel, un filme lleno de horror y suspenso, que se estrena el viernes 31 de enero.

Bajo la dirección de Oz Perkins, el filme narra como los hermanos Gretel y Hansel, de 13 y 12 años respectivamente, viven el peor momento de su vida. Perdieron a su padre hace años y su madre ahora está casada con un malévolo hombre.

Tras estar viviendo en la más absoluta miseria y desamparo familiar, la pareja de niños decide abandonar lo que antes era su hogar y huir del pueblo en busca de una mejor vida.

Sin embargo, el bosque que deberán atravesar esconde a furtivas y crueles personas que querrán aprovecharse de la bondad de ambos. Por fin, cuando creen haber escapado de todo mal, encuentran una adorable casita en el profundo paraje, la cabaña de Holda, una amigable mujer que decide acogerlos.

Repletos de cobijo, comida y atención, los niños rápido se dan cuenta de que las apariencias engañan y tendrán que volver a huir. Pero esta vez para salvar sus vidas.

Oz Perkins, quien también es actor, es conocido por sus actuaciones en películas como Star Trek (2009), Legally Blonde (2001), Secretary (2002), además, de escribir y dirigir los filmes I Am the Pretty Thing That Lives in the House (2016), Cold Comes the Night (2013), entre otros proyectos.

En el viejo cuento de hadas, el bien y el ingenio conquistan el mal, y los niños se salvan, pero no se sabe si todo terminará feliz y felizmente en la interpretación moderna de Oz Perkins.

El reparto

El filme basado en el cuento de hadas alemán, cuenta con un elenco, conformado por Sophia Lillis (Gretel), ella debutó como actriz en 2014 en la película A Midsummer Night's Dream' y más tarde protagonizó la película 37 (2016) como Debbie Bernstein y la película de terror It (2017).

La acompaña el niño Samuel Leakey (Hansel), quien a sus escasos ocho años de edad, ya cuenta con tres proyectos fílmicos en su carrera, entre ellos Twist y Mother, Father and Son (2019).

El papel de la malvada bruja canibal del bosque llamada Holda, recae en la actriz sudafricana Alice Krige, conocida por su participación en películas como Thor: El mundo oscuro (2013), El aprendiz de brujo (2010), Solomon Kane (2009), El misterio de Natalie Wood (2004), entre otras.

También actúan Jessica De Gouw, Charles Babalola, Ian Kenny, y Manuel Pombo. El filme se realizó en Irlanda, y el rodaje solo duró 25 días.

Otras adaptaciones

En el 2013, el director Tommy Wirkola presentó el filme Hansel & Gretel: Cazadores de brujas, protagonizada por los actores Jeremy Renner, mundialmente conocido por la saga The Avengers, en su papel de Hawkeye; y por la actriz Gemma Arterton Furia de Titanes (2010), Prince of Persia: The Sands of Time (2010), Byzantium (2013).

Dicho filme muestra como después de la aventura que vivieron en el bosque, 15 años después, Hansel y Gretel, se han convirtieron en unos auténticos justicieros, dispuestos a todo para vengarse.

Para algunos críticos, la película no fue ni suficiente divertida, ni muchos menos aterradora para entrar dentro del género del horror, catalogándose así como un intento fallido y aburrido de querer actualizar a los hermanos Grimm.

Curiosidades

-La historia de dos niños que escaparon de la vieja bruja, gracias a su ingenio, durante muchos años ha pasado de la adaptación escrita a la adaptación cinematográfica, de citar historias a menciones en novelas.

-La historia de un hermano y una hermana fue la primera película de televisión filmada por Tim Burton en 1982. La imagen se mostró en la televisión solo una vez por la noche, durante muchos años la película se consideró perdida.

- En sus libros, Hansel y Gretel a menudo mencionan al rey de los horrores Stephen King.

-Entre los cuentos más famosos de los hermanos Grimm también se encuentran La Cenicienta, Rapunzel, La Bella Durmiente, Blanca Nieves, Caperucita Roja, entre otros.