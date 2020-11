FUTBOL

Griezmann 'jodió' a Messi cuando rechazó al Barcelona la primera vez

El delantero francés afirma que Lionel Messi lo respalda 'a muerte' desde que llegó al cuadro culé

Noroeste / Redacción

En una charla sincera con Jorge Valdano, el delantero Antoine Griezmann reveló cómo fue la molestia de Lionel Messi cuando se enteró que había rechazado la primera oferta que le hizo el Barcelona para ficharlo antes de 2019. La situación realmente hizo enojar a "La Pulga", pero una vez que el francés llegó a Cataluña recibió todo el apoyo del argentino.

Así lo dio a conocer Griezmann en la entrevista donde habla por primera vez en público de su relación con Messi que ha generado un alúd de información asegurando que ambos futbolistasd estaban peleados.

“Yo hablé con Leo después de cuando llegué y él me dijo que cuando yo rechacé la primera vez de ir (a Barcelona) que a él le jodió, le dolió porque había hecho comentarios públicos y a mí me hubiera pasado igual, y que al final dije que no, pero desde que estoy en su equipo como compañero que él iba a muerte conmigo”, expresó Griezmann para Universo Valdano de Vamos (de Movistar)

“Messi sabe que tengo muchísimo respeto hacia él, lo tengo como alguien muy grande y aprendo de él cada día. He hablado con él de esto".

Griezmann rechazó cualquier problema con otros jugadores dentro del plantel culé y le molesta que salgan noticias sobre estos temas. De hecho aseguró que no había hablado con la prensa desde su presentación en 2019.

"No hay ningún problema con nadie. Que todo el mundo esté tranquilo y que me dejen un poquito en paz", externó.