Gritos, empujones y sangre, en encuentro de Marjorie de Sousa con la prensa

El incidente ocurrió cuando los reporteros y las cámaras asediaron a la actriz con la intención de preguntarle por las explosivas declaraciones de su ex cuñada, Patricia Ramosco, quien la acusó recientemente de “cínica y mentirosa” por supuestamente negar a Julián Gil ver a su hijo Matías

Noroeste / Redacción

El intento de varios periodistas de entrevistar a la actriz Marjorie de Sousa a su llegada a un evento en la Ciudad de México terminó en un altercado a gritos, y hasta con sangre, la noche del miércoles.

El incidente ocurrió cuando los reporteros y las cámaras asediaron a De Sousa con la intención de preguntarle por las explosivas declaraciones de su ex cuñada, Patricia Ramosco, quien la acusó recientemente de “cínica y mentirosa” por supuestamente negarle a Julián Gil la posibilidad de ver a su hijo Matías, difundió elnuevoherald.com

La actriz venezolana, que demandó a Gil para quedarse con la custodia de su hijo, se negó a ofrecer declaraciones a la prensa a su llegada, pero prometió hacerlo al finalizar el evento.

Cuando De Sousa salió del museo, personal de seguridad en el evento abrió varias sombrillas para intentar alejar a los reporteros de la actriz, lo que provocó que se armara un altercado que terminó en gritos, empujones y hasta sangre.

“Tú (De Sousa) siempre nos has atendido, los que nos agreden son ellos”, gritó uno de los reporteros en medio de los empujones.

“Descalabraron a mi compañero”, replicó luego uno de los hombres de la seguridad. Las cámaras lograron captar el rostro de uno de ellos cubierto de sangre.

Después del enfrentamiento, De Sousa habló con los reporteros.

“¿Están bien? Yo no generé nada, corazón, estas personas son seguridad del lugar y me están ayudando a salir. Me voy a parar como siempre me he parado”, dijo la actriz.

Al ser preguntada por las críticas de su ex cuñada, la protagonista de Hasta el fin del mundo dijo que no tenía nada que comentar y que todo estaba en manos de un juez.

“Nadie le está impidiendo nada a nadie. El juez tiene todas las pruebas”, agregó en referencia a las acusaciones de que le ha negado a Gil ver a su propio hijo.

El actor publicó la semana pasada una fotografía en su cuenta de Instagram junto a su hijo Matías con el siguiente mensaje:

“Querido hijo... Lamentablemente tu madre entiende que eres sólo de ella... Hoy por sus caprichos un sistema de justicia deficiente y una abogada corrupta cumplimos 570 días sin poder estar juntos”.

El "novelón” empezó unos meses después del nacimiento del pequeño Matías en enero del 2017, cuando reportes de la separación de la pareja citaban una supuesta infidelidad de la actriz con el actor Gabriel Soto.

Algunos medios incluso aseguraban que Matías era realmente hijo de Soto y no de Gil, algo que fue negado con vehemencia por todos los involucrados.

Los fuertes rumores llevaron a Gil a solicitar una prueba de paternidad que demostró que el pequeño era suyo. Soto y su esposa, Geraldine Bazán, se separaron tras 10 años de relación sentimental y dos hijas juntos.