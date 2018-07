Grupo Abba no lanzará disco - Noroeste

Grupo Abba no lanzará disco

Björn Ulvaeus, uno de los integrantes del grupo sueco, dijo que sólo se reunieron para grabar dos canciones

Noroeste / Redacción

Uno de los miembros del popular grupo de música sueco Abba, Björn Ulvaeus, confirmó en una rueda de prensa en Londres que la banda no sacará nuevo disco, pese a haber grabado dos nuevos temas.

"Benny Andersson y yo escribimos dos nuevas canciones y nos reunimos en el estudio con las chicas (Anni-Fird Lyngstad y Agneta Faltskog). Fue una experiencia fantástica", aseguró Ulvaeus durante la presentación a los medios de la película Mamma Mia! Here we go again.

Abba confirmó el pasado abril el lanzamiento de dos nuevos temas y hoy el músico explicó que el grupo no se reunía en un estudio desde su separación en 1982.

"Fue una situación increíblemente familiar. Solo nos llevó unos segundos estar igual que entonces", aseguró.

Además, Ulvaeus, de 73 años, habló acerca de la "magia" que sintió al escuchar a sus dos compañeras cantar juntas otra vez.

"Cuando esas dos mujeres comenzaron a cantar... Ningún sonido se asemeja a eso", confesó.

El grupo nació en 1972 y dos años después se catapultó internacionalmente al ganar en el Festival de Eurovisión con Waterloo, tema del que vendieron más de 400 millones de discos.

Treinta y cinco años después de su retirada, el grupo sigue siendo un fenómeno de gran impacto comercial, revalorizado tanto en el exitoso musical Mamma Mia!, como en su posterior adaptación al cine, de la que en julio se estrena la segunda parte.