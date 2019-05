Grupo ARHE y Colegio SAM presentan Nuevo Modelo Educativo

Juan José Arellano dice que el principal objetivo de este proyecto es preparar a los alumnos con una fuerza emocional para adaptarse a los cambios que el entorno a nivel global está exigiendo

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Con el objetivo de preparar a los alumnos con una fuerza emocional para adaptarse a los cambios que el entorno a nivel global está exigiendo, el Grupo ARHE y el Colegio SAM presentaron este viernes el Nuevo Modelo Educativo para el Siglo 21.

“Nuestro principal objetivo es formar niños con una fuerza emocional y una capacidad para adaptarse a los cambios que nuestro entorno a nivel global nos está exigiendo”, dijo el presidente del Consejo de Administración de dicho grupo empresarial al que pertenece el Colegio SAM, Juan José Arellano Hernández.

“No hay mucho que variar, la estrategia que hemos implementado creemos que es la forma más contundente en donde podemos impactar a nuestra comunidad, la juventud hoy día, la niñez hoy día tiene un reto muy importante, hace algunos años cuando decidíamos incursionar en el tema educativo era para tomar una responsabilidad social, pues la realidad es que no teníamos el contexto o no pudimos dimensionar de una manera clara lo que realmente significa”.

Agregó que después de algunos años de que dicho grupo empresarial está sumergido en la industria educativa, en una fábrica donde los dividendos más grandes son y van a ser tener la posibilidad de tener una mejor sociedad, eso es lo que realmente se debe entender tanto como padres de familia, maestros, directivos.

“Si nosotros no estamos conscientes de que el valor más importante que Colegio SAM tiene que generar es un valor cualitativo a la sociedad, esto no va a funcionar en un corto plazo, creo que los medios juegan un papel muy relevante para que nos puedan ayudar a que no solamente Colegio SAM sino otros modelos educativos puedan estar convencidos de que si no tenemos educación, si no tenemos cultura, si no tenemos sociedad va estar muy difícil salir adelante no solamente del bache económico, político nacional y local, sino a nivel internacional, a nivel global”, reiteró Arellano Hernández, entre otros puntos.

Por su parte el director general del Colegio SAM, Lorenzo Ignacio Aguado, recalcó que solamente se tiene una única y preciosa oportunidad para preparar a los niños para un futuro del cual los adultos no tienen idea y la pregunta es ¿qué pensamos hacer con esa única oportunidad?

“Cando decidimos formar parte de este proceso de transformación e impulsar el Nuevo Modelo (Educativo) de Colegio SAM reconocemos que Colegio SAM tiene una gran trayectoria que sin ninguna duda algunos de ustedes son testigos y han tenido la oportunidad de conocer directa o indirectamente las ventajas de la oferta educativa del Colegio SAM, pero también estamos convencidos que el enemigo de lo mejor es lo bueno”, agregó Aguado en conferencia de prensa.

“Y pensar que el status quo por el simple hecho de hacer las cosas como se han venido haciendo es lo que queremos para esta sociedad, para estos niños es limitarlos a explorar nuevas y mejores oportunidades de crecimiento académico y de desarrollo que apunten a algo de verdad muy valioso que es la felicidad, la felicidad de ellos mismos, que logren descubrir sus talentos, alcanzar sus anhelos y en el proceso hacer feliz a quienes nos rodean”.

Precisó que la propuesta del Nuevo Modelo Educativo que se comenzará aplicar a partir de agosto en el inicio del próximo ciclo escolar, desde preescolar a bachillerato, es generar una oportunidad para que los alumnos alcancen un desarrollo pleno y feliz adaptándose emocionalmente, construyendo una fortaleza emocional y logrando enfrentar los retos que ese futuro les ofrece.

La sólida formación que se ha trabajado en dicho Colegio a lo largo de más de 30 años dan la garantía y los elementos necesarios como para hacer frente a este gran reto.

“Este Nuevo Modelo Educativo, esta nueva propuesta educativa cuenta con tres pilares esenciales, el primero es el desarrollo emocional, vemos simplemente que el desarrollo emocional es la capacidad que tenemos de dotar a los niños de la resiliencia, de las cualidades de la autoestima, de la seguridad que les permita hacerle frente a los cambios que vienen del mundo”, continuó.

“Esta capacidad de adaptación es otro elemento sustancial de nuestro Modelo Educativo, y por supuesto dos, tres zonas en que los niños alcancen a descubrir su talento, a descubrir cuáles son sus potencialidades y hacer algo al respecto y en Colegio SAM estamos comprometidos a colaborar con ellas, de que los niños desarrollen y exploren sus talentos y todas sus capacidades”.

En tanto que el director Divisional del Grupo ARHE, Cristian Santiago, enfatizó que se revisaron los modelos educativos de los países más avanzados en esa materia y el que se aplicará en el Colegio SAM, ubicado en el Fraccionamiento Lomas de Mazatlán, está basado principalmente en el de distintas provincias de Canadá que ha dado resultados, se tiene una plataforma, una tecnología para captar la atención de los niños.

“Definitivamente las cosas han cambiado, han evolucionado, no podemos pensar de la misma manera como se hacían ayer las cosas el futuro va a ser mejor, ...cada uno de los niños son diferentes, somos diferentes, de todos los elementos que incorporamos la mejor forma de aprender es enseñarlos a aprender, cuando ellos aparentemente nos enseñan es la mejor forma de darnos cuenta que ellos están aprendiendo”, recalcó Cristian Santiago, entre otros puntos.

“Otro elemento que toma mucha relevancia, mucha fuerza es el tema de la experimentación, hoy sabemos que cuando experimentamos aprendemos de la mejor manera”.