Grupo Coppel busca comprar 100 mil vacunas para empleados y donará la misma cantidad para Sinaloa, dice Quirino

El Gobernador señala que muchos son los empresarios de la entidad que han alzado la mano para participar en el paquete de donaciones de vacunas contra el Covid-19, que pretenden llegar a 20 millones de pesos

José Abraham Sanz

CULIACÁN._ El Gobernador Quirino Ordaz Coppel confirmó esta mañana que la empresa Coppel envió un comunicado en el que propone comprar 100 mil vacunas contra el virus Covid-19 y a cambio donará otras 100 mil para aplicarse a los sinaloenses.

Luego de acudir a la reinauguración del mercado Jorge Chávez en Eldorado, entregar un tramo de la calle Matamoros en el mismo poblado y recorrer sus calles junto al Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, Ordaz Coppel recordó que muchos son los empresarios que han alzado la mano para participar en el paquete de donaciones que pretenden llegar a 20 millones de pesos.

Una reportera le preguntó al Gobernador que si cuántos empresarios han dicho “yo le entro”, y aprovechó para informar sobre el caso de la empresa Coppel.

“Muchos, bueno... hasta Coppel también; ayer recibí un comunicado de ellos, una propuesta... ellos tienen poco más de 100 mil trabajadores en el país, van a comprar 100 mil, pero nos van a donar o aportar para otros 100 mil sinaloenses, la pura empresa Coppel”, dijo.

El mandatario también descartó que él ya se haya puesto la vacuna con el primer paquete de las aplicadas en el Hospital de la Mujer, como se rumoró en las primeras horas después del acto.

“Es una locura eso, imagínate nada más, yo fui a atestiguar, jamás haría yo una cosa así, ni lo permitiría que lo hicieran”, recalcó, “porque ese es un abuso, los exhibiríamos públicamente”.

“Porque es una burla, eso no puede ser, yo me vacunaré cuando me toque, sabrá Dios cuándo, pero en algún día me tocará”.

-Gobernador, y ¿cómo van a blindar para que no puedan sustraer las vacunas y repartirlas?

Por eso me parece bien que esté participando el Ejército mexicano, que ellos lo están resguardando, creo que eso da un orden y da también respeto; o sea, no está al garete, no está distribuida a quien venga y quiera, sino que tiene que ser con una logística muy bien coordinada, para primero privilegiar obviamente a los trabajadores del Sector Salud y después a los adultos mayores.

"Lo importante es que ya la vacuna está aquí y que ya iniciamos (la vacunación)".