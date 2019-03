Grupo Coppel, empresa que ha pasado de 100 empleados a 100 mil: Enrique Coppel

Noroeste / Redacción

CULIAC{AN.- Enrique Coppel Luken vivió la transición del Grupo empresarial Coppel, de pasar de 100 empleados que conocía por nombre y apellido, a los cuales les firmaba los cheques, hasta 100 mil empleados que difícilmente puede conocer, informó en la conferencia: “Grupo Coppel: caso de éxito”, durante el evento Conecta Empresarial, organizado por Canaco Servitur Culiacán.

Cuenta que su padre siempre se distinguió por ser comerciante de profesión, por lo que él ha seguido sus pasos; Canaco le reconoce la constancia, excelencia y esfuerzo, otorgándole el galardón en el sector de comercio.

Enrique Coppel cuenta que en la empresa familiar, cuando los jefes logran una relación personal con sus subordinados, de persona a persona, los empleados se desarrollan más, por eso, dijo, es importante que cada jefe platique cada semana 10 o 15 minutos con las personas que trabajan con él, más allá de lo laboral, de temas personales, recomendó.

“Hay en puestos muy altos personas que empezaron barriendo, que tienen toda la camisa bien puesta, que saben de todo, que están bien preparados, bien capacitados y aunque ellos tenían que tener eso dentro, el jefe que colaboró y estuvo con ellos les ayuda a eso mucho más”, refirió.

En tanto al tema de retos, dijo que la empresa, desde que él ingresó nunca ha tenido limitación de recursos, ya sea por préstamo o por reinversión de utilidades, por tanto, lo que no se ha hecho ha sido por falta de capacidad de los que trabajan dentro de Coppel.

“No hemos puesto nunca un tema de límite de crecimiento, sino que no hemos echo más, porque es lo que hemos podido hacer y no está tan mal, ahí vamos”, señaló.

Destacó que cuando una empresa es familiar, un tema muy importante que se debe cuidar es el no tener intereses encontrados, ya que cuando lo que gana uno es lo que pierde otro, comienzan los problemas.

“Cuando son varios en la familia, uno tiene que mandar, y si no esta dispuesto alguno a aceptar el mando del otro, mejor que se separen y hagan otra cosa diferente; y qué entiendo por mando, quien me pueda correr a mí manda, si no me pueden correr a mí, yo mando”, explicó.

Actualmente dijo Enrique, los miembros de la familia que forman parte de la empresa, es porque pasaron por un año de entrenamiento previo, para que puedan conocer la empresa, que puedan vivirla, con la finalidad de que al final, en caso de ser herederos, puedan valuar a las personas que están trabajando para ellos.

“Dentro de la familia nuestra somos 5 hermanos a los que mi papá nos regaló sus acciones, dentro de nosotros hay uno solo que manda y que representa a su familia, de manera que solamente se tiene que poner de acuerdo cinco, sino serían 23; dentro de esos 5 los que están participando no todos participan laboralmente”, detalló.

Dijo que aunque hayan errores o dificultades, la empresa Coppel se ha sabido dirigir bien.