Grupo Coppel entrega 270 kits de protecciÃ³n para empresas de Guasave y GuamÃºchil

Grupo Coppel entrega 270 kits de protección para empresas de Guasave y Guamúchil

Los kits contienen cubrebocas, caretas y termómetros; llama la Secretaría de Economía a reportar intentos de extorsión de inspectores

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ A través de la Secretaría de Economía y teniendo como puentes las cámaras empresariales, Grupo Coppel hizo entrega de 270 kits de protección que contienen cubrebocas, caretas y termómetros, para empresas de Guasave y Guamúchil.

Primeramente en Guasave se hizo entrega de 100 kits en una reunión que encabezó el Secretario de Economía, Javier Lizárraga Mercado, con la Intercamaral, a la que asistieron representantes de Canaco, Canacintra, CMIC, Coparmex, Canirac y Asepa.

Héctor Orrantia Coppel, subsecretario de Promoción Económica, subrayó que el reto en este momento de la reapertura económica es regresar a las actividades seguros, por ello es que se han establecido protocolos sanitarios que se tienen que cumplir a rajatabla.

“Ya no podemos seguir guardados, necesitamos trabajar, sin contagiar y sin contagiarnos. El termómetro es un detector de coronavirus, quien sea que traiga temperatura, 37.5 grados o más, no hay que permitir que pase a los negocios, no es discriminar, no es para ofender a nadie, es por seguridad de las mismas personas y de los demás”, expuso.

El funcionario estatal indicó que al cumplir las empresas con los protocolos sanitarios están protegiendo a su personal, a sus familias y a sus clientes

“Nos estamos protegiendo, esta es la nueva realidad, por lo menos de aquí a que salga una vacuna y esto es lo que queremos hacer en cada negocio y en cada actividad de nuestras vidas. Es muy sencillo, estamos evitando contagiar a otros si somos quien tiene el coronavirus, y estamos evitando que nos contagie alguien más si no lo tenemos, pero sobre todo no llevar este bicho a nuestras casas”, subrayó.

Orrantia Coppel indicó que en esta nueva normalidad los inspectores, ya sea de Protección Civil o de Coepriss, deberían llegar a revisar exclusivamente el cumplimiento de las medidas sanitarias en los establecimientos.

“Si estás vendiendo zapatos, ya no deben llegar a decir que no puedes, que está prohibido, lo único que tienen que revisar es que cumplamos a rajatabla las medidas. No se dejen intimidar, no podemos controlar a todos los inspectores, creemos y esperamos que hagan bien su trabajo, pero sí hemos sabido que de repente llega alguno muy gallo y quiere extorsionar”, lamentó.

Las empresas ya están lo suficientemente afectadas como para que aparte llegue una autoridad y las quiera cerrar o imponer una multa, comentó.

En Guamúchil se entregaron 170 kits que los empresarios deberán usar para prevenir contagios entre sus trabajadores y sus clientes, como lo exige la nueva normalidad.

En los establecimientos es obligatorio el uso de cubreboca, la sana distancia, el lavado frecuente de manos o gel antibacterial, desinfectar o limpiar espacios de manera recurrente, ventilar las áreas de trabajo, escalonar horarios y evitar aglomeraciones.