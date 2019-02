Grupo de actrices mexicanas pidiÃ³ vetar a Yalitza del Ariel, revela funcionaria del Festival de Morelia

MÉXICO (SinEmbargo)._ Rossana Barro, Coordinadora de la Atención Especial a Invitados en el Festival Internacional de Cine de Morelia, reveló a través de Twitter que un grupo de actrices mexicanas presuntamente solicitarán a la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) que Yalitza Aparicio no sea considerada para la terna de Mejor Actriz en los Premios Ariel.

Yalitza Aparicio protagoniza Roma, cinta de Alfonso Cuarón que ha recibido múltiples reconocimientos.

Aparicio está nomina como Mejor Actriz en los Premios Óscar. Roma tiene 10 nominaciones, entre ellas Mejor Película, algo inédito para una cinta mexicana.

Me enteré qué hay un chat de actrices mexicanas que se están organizando para pedir a la @AcademiaCineMx que Yalitza Aparicio no sea considerada para la terna de Mejor Actriz del Ariel. Es lo más mediocre, patético y vil que he escuchado. No diré más.