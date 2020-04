Grupo de coaches de Indios de Cleveland sigue en comunicaciÃ³n de manera virtual

BEISBOL

Grupo de coaches de Indios de Cleveland sigue en comunicación de manera virtual

Los peloteros de la tribu están esparcidos por todo Estados Unidos y República Dominicana

Noroeste / Redacción

CLEVELAND._ A pocas horas de que oficialmente se suspendiera la acción de Grandes Ligas por la pandemia del coronavirus el 12 de marzo, el torpedero puertorriqueño de los Indios, Francisco Lindor, habló con los medios sobre la incertidumbre del futuro inmediato. El infielder ya sabía que el mundo dependería de la tecnología un poco más que antes.

“Parece que por un buen tiempo a la gente no le gustaba cuánto estaba creciendo la tecnología”, expresó Lindor. “Ahora esto nos facilitará todo. Ahora puedes llamar a tus vecinos, a tus familiares, a los que no has contactado en años. Podrás enviarles un mensaje de texto para saber si están bien y si tienen los recursos necesarios”.

Es posible que, en ese momento, Lindor estaba pensando que esa era la manera de comunicarse en la vida personal, pero ahora, se ha convertido en la manera en que todos pueden seguir trabajando -- hasta los peloteros profesionales. Con los integrantes de la Tribu esparcidos por todos los Estados Unidos (y la República Dominicana), la única manera de seguir preparándose para la campaña del 2020 es por medio de mensajes de texto, llamadas telefónicas y reuniones por en la aplicación Zoom.

El grupo de coaches se reúne por Zoom una vez a la semana. Mike Sabaugh, el coach de la tercera base y de los infielders, sigue llamando a los jugadores del cuadro interior para asegurarse de que mantengan sus cuerpos en forma lo mejor posible. Pero nadie ha estado mejor favorecido de las reuniones por Zoom y los videos como el grupo de lanzadores del equipo de Cleveland.

El abridor Shane Bieber está en su hogar en Santa Barbara, California junto al relevista prospecto Kyle Nelson. Ambos han realizado ligeros lanzamientos y sesiones del bullpen dos veces a la semana, y el Jugador Más Valioso del Juego de Estrellas se asegura de enviar videos de al menos una de dichas sesiones al coach de pitcheo Carl Willis, al coach de pitcheo asistente Rubén Niebla y al coach del bullpen Brian Sweeney.

“Es maravilloso contar con las evaluaciones de otras personas”, declaró Bieber. “Especialmente un coach que conoce tu mecánica, que pueda verlo desde un punto de vista diferente al tuyo. Es de bastante ayuda poder enviarles los videos y ellos también se sienten un poco más tranquilos al darse cuenta de que estamos haciendo lo necesario”.

Sin importar la manera en que la estén empleando, la tecnología se ha convertido un poco más necesaria que hace dos meses, como Lindor lo pronosticó. En un momento con tanta incertidumbre, eso es lo único que les ha permitido a varios contar con algo de normalidad, incluso a los Indios.