Grupo Firme tendrá duetos con Julión Álvarez y otros artistas

Tras rechazo de Christian Nodal, Eduin Caz, líder del grupo, anuncia que preparan colaboraciones

Noroeste / Redacción

Hace un par de semanas fue tendencia en redes sociales el hecho de que Christian Nodal dijo a través de Instagram que no le gusta la música de Grupo Firme y que no haría un dueto con ellos, el “pleito” llegó a tal grado que Eduin Caz, líder de la agrupación, le respondió por el mismo medio y hasta lo dejó de seguir y eliminó una foto que había compartido recientemente junto al artista sonorense.

Ahora, la agrupación anuncia que prepara un dueto con Julión Álvarez y otros artistas reconocidos del regional mexicano.

Fue en una entrevista para News Media Latino, que está disponible en su canal de Youtube, Eduin Caz adelantó con qué artistas tiene pactado un dueto y entre ellos se encuentra el nombre de Julión Álvarez y Su Norteño Banda.

“Tengo ya en mente y planeado el dueto con La Arrolladora, Espinoza Paz, Carin León y si Dios quiere y nos presta vida viene con Julión Álvarez, hace mucho habíamos platicado eso, solo estamos esperando que termine esta pandemia para grabar este bonito tema entre Julión y un servidor”, adelantó para el canal de YouTube News Media Latino, que además es la empresa que se encarga de las relaciones públicas del “Rey de la Taquilla”.

Además, el intérprete de “El mundo a tus pies” dijo ser un gran amigo y admirador de Julión y el contar con su presencia arriba del escenario, durante la presentación que tuvieron en el Auditorio Telmex, fue un sentimiento inigualable.

“Julión se ha convertido en un gran amigo de todos nosotros, en particular mío, he tenido la oportunidad de comer con él, convivir con él. Sentí bien perrón cuando estaba en primera fila de nuestro concierto y todavía sentí más perrón cuando se subió al escenario con nosotros, estaba que no cabía, creo que es uno de los mejores eventos de mi vida”, mencionó.

El vocalista de la agrupación tijuanense también se dio el tiempo para hablar sobre su pasado y el trabajo que les ha costado llegar hasta donde están hoy.

“Me siento muy contento y muy feliz, porque en realidad es un sueño que desde hace 11 años lo estamos correteando, cantar en los camiones y en la línea allá en Tijuana no es que me avergüence, pero no es algo que quería hacer toda mi vida, bendito Dios se logró estabilizar la banda, para mí y todos mis compañeros”, confesó el líder de Grupo Firme.

Por último, Eduin habló sobre el desencuentro con Christian Nodal, cuando fueron rechazados por el cantante para un posible dueto.

“Es que nosotros no pedimos un dueto, si yo hubiera pedido un dueto y me hubiera visto en rechazo, yo hubiera contestado desde el Instagram de Grupo Firme, yo lo hice desde mi cuenta personal porque yo sentí gacho como músico porque me gusta mucho el estilo de Nodal, yo lo que hice fue no quejarme, sino decir que me dolió a mí como un fan”, finalizó.

Cabe destacar que Grupo Firme está estrenando un dueto con Luis Ángel Franco “El Flaco”, ex vocalista de Los Recoditos, se trata del tema “Hasta la miel amarga”, que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Eduin Caz y El Flaco, durante la grabación del dueto que promueven.