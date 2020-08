Grupo Firme vende como ‘pan caliente’ las entradas para su próximo show

La agrupación, liderada por Eduin Caz, prepara su primera presentación en el Staples Center, de Los Ángeles, para marzo del próximo año

Fernando Espinoza

Apenas hace tres días que Eduin Caz, líder de Grupo Firme, anunció que el próximo año tendrán una presentación histórica en el Staples Center de Los Ángeles, California, y ya se vendieron más de 7 mil entradas, según anunció el artista en sus redes sociales.

La presentación de la agrupación está programada para el viernes 26 de marzo del 2021, sería la primera vez que se presenten en este recinto. Aunque primero estaba contemplada para el Microsoft Arena, pero se tuvo que cambiar de lugar y fecha por la pandemia por coronavirus.

“Voy a explicar mi emoción. Nosotros teníamos un evento en el Microsoft Arena y no se pudo realizar por el coronavirus, este evento ya estaba sold out, entonces íbamos a abrir una segunda fecha. No quisimos abrir una segunda fecha porque quisimos hacer un evento más grande. Nos cambiamos al Staples Center, preguntamos a la gente que si quería que les regresamos su dinero o se quedaban con el boleto e iban al Staples Center y el 85 por ciento dijo que quería ir al evento, esas personas ya pueden entrar al evento”, explicó Eduin Caz en una serie de videos, a través de su cuenta de Instagram.

Con la confirmación de los seguidores que ya tenían boleto para el evento pasado, la agrupación tijuanenses sumaba un total de 6 mil boletos vendidos para su show el 26 de marzo, pero al anunciarse los boletos para el nuevo evento, los fans mostraron su respaldo a la agrupación y se están vendiendo rápidamente.

“Son 6 mil personas que ya tienen boleto para el Staples, hoy en la mañana me desperté y me dijeron que teníamos 7 mil 987 ya vendidos. O sea, 6 mil que estaban cautivos y mil 897 que se acaban de vender en un día”, mencionó el líder de Grupo Firme.

Eduin Caz advirtió a todos los fans de la agrupación que aún no cuentan con boleto que podrían quedarse fuera de este gran evento.

“Yo no quiero que se queden sin su boleto, yo sé que falta bastante, pero sé que va a ser un gran sold out”.