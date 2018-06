Grupos civiles en varias ciudades protestan contra los decretos del agua firmados por Peña Nieto - Noroeste

Grupos civiles en varias ciudades protestan contra los decretos del agua firmados por Peña Nieto

28/06/2018 | 7:21 PM Compartida 1 vez

Foto: Sinembargo.MX

Ciudad de México, 28 de junio (SinEmbargo).- Organizaciones de la sociedad civil protestan por todo el país en distintas delegaciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para manifestar su “repudio total por la mala gestión” del vital líquido, en el contexto de la firma de los 10 decretos para eliminar la veda de 295 cuencas hidrográficas. “Sin veda no hay vida”, “el agua no se vende, se ama y se defiende” y “si no hay solución, habrá revolución”, son las consignas que se escuchan en las oficinas de la Comisión situadas en Insurgentes Sur, en la Ciudad de México. Mientras tanto, la protesta se extiende en al menos 35 delegaciones de la Conagua en varios estados de la República Mexicana, entre ellos, Puebla, Oaxaca, Querétaro, Aguascalientes, Jalisco, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Nayarit y Quintana Roo. El pasado 5 de junio, el Presidente Enrique Peña Nieto firmó una decena de decretos para eliminar la veda de cerca de 300 cuencas que aseguró fungirán como una “reserva hídrica para uso ambiental”, pero la decisión gubernamental ha causado polémica entre organizaciones civiles y académicos: hay quienes están a favor y también hay quienes afirman que la privatización del agua está cada vez más cerca de ser una realidad. Esta mañana, a las afueras de las oficinas centrales de Conagua, ubicadas en la capital mexicana, la organización Agua para Todxs Agua para la Vida insistió en que dichos decretos dejan sin protección a más de la mitad de las aguas nacionales. “Ahora podrían ser concesionadas al primer particular que las solicite”, afirma. Las organizaciones se comprometieron a defender “los 51.5 millones de metros cúbicos anuales de agua que quedan vulnerables a concesiones a largo plazo, sin protección alguna, gracias a la supresión de vedas”. “Estas concesiones pueden ser para favorecer a la industria minera, inmobiliaria, fracking, turística y de hidrocarburos”, difundieron los activistas a través de volantes. El abogado Alejandro Velázquez, de Agua para, Todxs Agua para la Vida, dijo que los decretos “abren paso a la privatización de más de la mitad de las aguas del país”. En el mismo sentido, Julio César Cervantes, de la Central Campesina Cardenista (CCC), aseguró que los decretos deben ser entendidos como un proceso de varios años “para afectar aguas del país y beneficiar a las grandes empresas”. Subrayó que es el “último escalón” de varios decretos publicados en los últimos años por el Gobierno federal para llegar a la privatización. En los últimos días la CCC presentó 35 amparos colectivos en 17 estados del país que se ven afectados por la decisión gubernamental ejecutada en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. El activista invitó a la población a sumarse a la lucha y a descargar el formato de amparo disponible en la página tinyurl.com/amparoagua. “El agua se tiene que entregar a quien más lo necesite, en apego al derecho al agua”, agregó. Así lo establece el Artículo Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”. El geólogo Carlos Vargas, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), advirtió que los decretos tendrán un impacto mayor en áreas de Tamaulipas y Veracruz, entidades en donde se pretende llevar a cabo el fracking. Así como Guerrero y Oaxaca, en donde se planea destinar grandes volúmenes de agua para la minería. “Están destinando propiamente grandes volúmenes de agua para la industria que tanto dañan al ambiente. El fracturamiento hidráulico y la minería están ocasionando graves daños, tanto en México como en el resto del mundo”, expuso. El ingeniero adelantó que alrededor del país se tejen actualmente redes de investigadores en el tema de agua y otros temas, a fin de “articular y conjuntar una red de vigilancia del funcionamiento de las cuencas y los decretos”. Los inconformes reiteraron que la protesta nacional es apenas el comienzo de las acciones que implementarán para defender el recurso vital y para lograr que se apruebe la Ley General de Aguas. PROTESTAS EN ESTADOS Los integrantes de la “Red Nacional Agua para Todos”, protestaron en la ciudad de Xalapa. Se plantaron en las oficinas de la Conagua, para reclamar por los diez decretos del pasado 06 de junio. En Veracruz, las cuencas que están en la mira del sector privado son Pánuco, La Antigua, Actopan, Papaloapan sólo por mencionar algunos ríos de la entidad. Representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil realizaron un plantón en la sede de la Comisión Nacional del Agua en la ciudad de Chihuahua. Se manifestaron en contra de las medidas del Presidente Enrique Peña Nieto sobre el vital líquido, en contra de la perforación ilegal de pozos y para detener la autorización de uso de agua para siembra de nogal. Miembros de la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y Defensa del Agua (COPUDA) también se manifestaron afuera de las oficinas de la Conagua en Oaxaca. “La concesión no nos garantiza el líquido”, se leía en una de las mantas usadas para la manifestación. En Morelia, Michoacán, ecologista se plantaron frente a las instalaciones de la dependencia federal con pancartas con las leyendas “No se privatiza, solo se congestiona la mejor postor”, “¿Se concesiona, se privatiza?, la misma gata”. Alrededor de tres decenas de activistas y ciudadanos de Mexicali, Baja California, protestaron en contra de la cervecera Constellation Brands y los decretos presidenciales. Afuera de las instalaciones del organismo federal gritaban: “La privatización destruye la nación” y acusaron que las políticas estatales y federales sirven a los intereses de privados . También frente a las oficinas de la Conagua en Guadalajara, Jalisco,se concretó una protesta. -Con información de Plumas Libres

