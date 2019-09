Grupos de rescate y autoridades de Mazatlán se encuentran listos para actuar en caso de lluvia: PC

La dependencia exhorta a la ciudadanía evitar difundir información falsa, ante posible trayectoria de la tormenta tropical “Lorena”, que traerá lluvias al sur de Sinaloa

Noroeste / Redacción

Mazatlán._ La tormenta tropical “Lorena” podría dejar lluvias al sur de Sinaloa en los próximos días, dio a conocer el coordinador de Protección Civil Municipal, Eloy Ruiz Gastélum, quien mencionó que alrededor de las nueve de la mañana de este martes se formó dicho sistema frente a las costas de Oaxaca y Guerrero.

Confirmó que trae una trayectoria pegada al territorio nacional y exhortó a la ciudadanía que se mantenga tenga informada en las próximas 48 horas, para ver las afectaciones que podría traer a las costas del sur del estado.

“Se espera que para el fin de semana la tormenta esté más cercana al estado de Sinaloa y quizá podríamos tener un poco de lluvias a partir del jueves”, indicó.

Ruiz Gastélum comentó que desde que se integró el Consejo Municipal de Protección Civil, el pasado 31 de Mayo, los tres niveles de gobierno y cuerpos de rescate y auxilio se encuentran listos y coordinados para actuar en caso de que sea necesario.

Por ello recomendó a la ciudadanía informarse en las páginas oficiales para conocer la trayectoria de “Lorena”, y sobre todo no difundir datos falsos que pueden crear confusión.

“Hay aplicaciones que nos están pronosticando la trayectoria de esta tormenta tropical, que para el miércoles podría estar cercana a nuestras costas y no es así. Hay aplicaciones que están difundiendo que va a impactar directamente en la península de Baja California, afectando a Los Cabos y no es así. Lo que queremos es que no difundan información falsa y estar atentas a los boletines que emite la Comisión Nacional del Agua en sus páginas oficiales, para no crear pánico”, señaló.

El Coordinador de Protección Civil recordó que los meses de septiembre y octubre son los más críticos en materia de lluvias para esta región del pacífico y por ello insistió en que los ciudadanos deben estar preparados para recibir no solo esta tormenta sino cualquier otro tipo de afectación que pudiera llegar a presentarse.

“Que dentro de los hogares tomemos las previsiones necesarias, que tengamos una comunicación estrecha con cada miembro de la familia y si al momento de una lluvia copiosa tenemos la urgencia y necesidad de trasladarnos de un punto a otro, lo hagamos o si se puede mejor que esperemos. Si esa lluvia copiosa nos sorprende en la vía pública, tratemos de encontrar un lugar para resguardarnos, en lo que pasa el temporal y baja el nivel de agua. Los sitios más adecuados son los centros comerciales; no hay necesidad de que la ciudadanía se arriesgue”, insistió.

Eloy Ruiz Gastélum recordó que en Mazatlán se tienen ubicadas 86 zonas de riesgo. En zona rural las comunidades asentadas junto al río Presidio, y en el área urbana las colonias asentadas en el cauce del arroyo Jabalines son las más vulnerables, el estero de Urias, y los fraccionamientos que están asentados en los arroyos que convergen al fraccionamiento El Cid.