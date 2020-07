Grupos mantienen toma de casetas de peaje en Sinaloa

Buscan eliminar cobros por cuota o bajar los precios

José Abraham Sanz

Desde febrero, las casetas de peaje en Sinaloa permanecen tomadas y tanto las que administra Caminos y Puentes Federales como las empresas concesionarias, siguen con sus plumas arriba.

Luego de casi cinco meses, los grupos de civiles, que aseguran ser familiares de trabajadores del transporte, han soportado condiciones difíciles y hasta la amenaza de la pandemia por el virus Covid-19.

Noroeste visitó las tres principales casetas de cobro en los alrededores de Culiacán para confirmar que los civiles todavía mantienen el libre tránsito y admiten, si los conductores cooperan, algunas monedas en lugar de las cuotas oficiales.

“Estamos apoyando a automovilistas y transportistas, a que no estén pagando esta caseta, porque dice que es de libre peaje y están cobrando casetas, me imagino que si es libre tránsito, estamos apoyando un artículo, que es el artículo 11 que dice que es libre tránsito”, dijo una joven mujer en la caseta de Costa Rica, quien prefirió no identificarse.

“Ya tenemos cuatro meses, cuatro meses, dos semanas. Nos juntamos entre la misma comunidad aquí en Sinaloa, en el estado, para poder apoyarlos, venimos apoyando a los familiares que son transportistas, aquí mismo de Culiacán. Económicamente les está afectando a los familiares que son transportistas, en el bolsillo, económicamente, porque pues es mucho lo que están pagando de casetas y es poco lo que están ganando”.

La joven mujer aclaró que después de todo este tiempo las autoridades no se han acercado a escuchar sus peticiones, pero tampoco han sentido acoso de las fuerzas del orden para retirarlos a la fuerza.

“Pues, eso es lo que estamos esperando, respuestas, para ver qué es lo que dice gobierno, pero pues a ver qué tanto tiempo duran, (queremos) que quiten las casetas o de perdida que le bajen un poquito a las casetas, que le bajen a las casetas”, dijo.

“Nomás estamos ayudándoles a los transportistas a que pasen, a que no estén pagando, porque a los transportistas no se les cobra; la persona que guste cooperar coopera, y si no, pues se va, no es obligatorio, para nada”.

Los grupos se han organizado de tal forma que trabajan con orden; hay guardias de entre seis y 12 personas con turnos de ocho horas para cubrir las 24 horas. Muchos de los que acuden no tienen otro trabajo.

En la caseta que se ubica después del Limón de los Ramos, media docena de jóvenes menores de 30 años portaba banderas de México, en su guardia.

Ellos confiaron que la oportunidad de apoyar este movimiento llegó por conocidos y que aprovecharon por el hecho de que, por la pandemia y el no tener clases, les ha permitido mantenerse en el lugar y aprovechar lo captado por la cooperación de los automovilistas.

El dinero captado, también coincidieron, es para comprar agua, hielo, alimento de quienes acuden a hacer sus guardias; incluso, en medio de la pandemia, han logrado comprar de ahí gel antibaterial, cloro, cubrebocas y mascarillas.

En la caseta de San Pedro, con rumbo del norte del estado, la esposa de un trailero dijo haber sufrido lo difícil que es para ellos mantenerse con esta presión.

“Nosotros lo que pedimos es que sean libres, oiga, porque la verdad aquí, mire, yo creo que será la única parte que cobran casetas en el país; mi esposo es trailero, y es mucho lo que pagan de casetas, a veces queremos ir a visitar a las familias y no podemos, la gasolina está recara, la caseta está recara, y no podemos, lo que queremos es que sea de tránsito libre, que no haya (pago de) casetas”, dijo.

Este grupo de la caseta de San Pedro, ubicada a 63 kilómetros al norte de la caseta de Costa Rica, es más pequeño, pero también se dividen en tres turnos.