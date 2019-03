Grupos religiosos se declaran a favor de las uniones entre parejas del mismo sexo; piden no usar la palabra matrimonio

En reunión con la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso local representantes del Consejo Interreligioso Estatal de Sinaloa dijeron estar a favor de las uniones entre parejas del mismo sexo, pero que para ello se use una figura jurídica especial y no se utilice la palabra "matrimonio".

En el encuentro el presidente de este consejo, Baltazar Zamora, dijo que ellos no eran homofóbicos, y venían a defender el "matrimonio histórico y natural".

“Esta es parte de nuestra agenda: el derecho a la vida, el respeto a la vida humana, fomento a la familia, el respeto de la educación de los padres a sus hijos, el respeto a la identidad sexual de los niñas y de las niñas, políticas públicas con perspectiva de familia natural o histórica, el derecho de los niños a tener papá y mamá”, mencionó.

El vicepresidente de esta organización que aglutina diferentes iglesias del estado, Miguel Ángel Soto Gaxiola, indicó que el término de matrimonio natural era lo mejor, sin embargo, ellos se declararon a favor de que exista una figura jurídica que proteja a este tipo de parejas y no usar el término histórico.

“Nosotros queremos coadyuvar en la ayuda de la toma de decisiones, de tal manera que no haya presiones, no estamos de acuerdo en las presiones, 'que la Suprema Corte ya dictaminó', mis respetos para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todos los estados tienen sus organismos independientes, ese es el primer argumento que sacan, 'es que la Suprema Corte de Justicia ya dijo', si fuera así apaguen las luces y vámonos, qué estamos haciendo aquí, pero no, estamos en ese esfuerzo de ser escuchados, la Suprema Corte de Justicia emite informaciones, emite información”, aseguró el párroco de Nuestra Señora del Carmen y encargado de la Casa del Migrante.

Hicieron el exhorto a los legisladores a realizar previamente foros para debatir el tema a donde estaban dispuestos a llevar expertos para dialogarlo, ya que sentían se había polarizado mucho el tema.

Cuestionaron también que parecía el Cogreso tener "prisa" y tal vez ya tenían un dictamen hecho, e incluso criticaron se llevara a cabo un foro con la comunidad LGTB en día domingo.

"Yo no soy homófóbica, pero creo en el matrimonio de hombre y mujer, creo que hay otro tipo de relaciones, porque no soy ciega sociológicamente, pero necesitan una legislación, un nombre especial... no estamos pidiendo que no haya uniones entre parejas del mismo sexo, lo que pedimos es que se haga una figura que realmente pueda aglutinarlos con todas sus necesidades y derechos", añadió la socióloga Lidia Sánchez de la asociación civil "Levantemos a México".

La legisladora Elva Margarita Inzunza reconoció que sí se puede crear una figura jurídica sin usar la palabra matrimonio y garantizar el respeto de los derechos humanos de estas personas.

Flora Isela Miranda Leal, miembro de esta comisión, negó que ya existiera un dictamen elaborado y que esto seguía en proceso porque aún se seguían recibiendo opiniones, como ha ocurrido con otras legislaciones en proceso, cómo la de obra pública.

Angélica Díaz del PAS mencionó que la palabra "matrimonio" podría revisarse durante el debate del dictamen y se pronunció a favor de realizar un foro.

La diputada Graciela Domínguez Nava dijo no se debía fomentar la discriminación, y no había polarización sólo por tener diferentes opiniones y afirmó estar a favor de que se hagan foros sobre el tema.

Añadió que con la comunidad LGTB no han realizado foros y lo que se ha dado han sido eventos organizados por esa comunidad a los que asistieron legisladores como invitados y prestaron el espacio en el Palacio Legislativo.

Aseveró que no podían desconocer el ordenamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitido desde el año 2015.

Al concluir el encuentro acordaron que se llevaría más adelante el foro respectivo para debatir este tema en fecha posterior.