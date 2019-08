Grupos y empresas en EU venden, rifan y promueven desde la red y hasta con niÃ±os el uso de armas

Grupos y empresas en EU venden, rifan y promueven desde la red y hasta con niños el uso de armas

13/08/2019 | 10:24 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).- A pesar de que en las principales redes sociales como Twitter y Facebook el comercio de armas está prohibido, en Estados Unidos es posible comprarlas en minutos.

La comunidad a favor de la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense extiende sus tentáculos por toda la Red y difunde a través de ella el movimiento para promover el derecho a portar armas que suma miles de miembros.

Este movimiento justifica la posesión de armas con la necesidad de protegerse ante la presunción de que las autoridades no son capaces de garantizar su seguridad.

A su vez, consideran que las armas son un símbolo patriótico y de una Nación que se protege a sí misma, uno de los argumentos utilizados por Patrick Crusius, de 21 años de edad, autor de la matanza de 22 personas en El Paso, Texas, y quien justificó los asesinatos de personas inocentes para proteger a su país de la invasión de hispanos.

El discurso se amplifica con total libertad desde las redes sociales donde la National Riffle Association (NRA) convoca a sus más de 4 millones 300 mil seguidores de Facebook, a asistir a eventos en defensa de la posesión civil de armas que incluyen actividades y regalos para niños desde los 10 años de edad.

A unos días de los tiroteos simultáneos en los que perdieron la vida decenas de personas y otras más resultaron heridas, la NRA organiza dos eventos para con fecha del 17 de agosto y que incluyen dinámicas y obsequios para menores de edad: Firearms Safety Day y Fall Hunting Classic.

“Únase a nosotros para una tarde de seguridad con armas de fuego seguida de disparos en el campo. ¡Hay premios para cada grupo de edad! Los menores de 18 años que participen deberán estar acompañados por un adulto.”, señala la NRA.

Después de la ola de tiroteos acontecidos en las últimas semanas en EU, la polémica y los cuestionamientos hacia la orgaización dirigida de por Way LePierre crecen entre la sociedad estadounidense. No obstante, la NRA promueve, al corte de esta nota, una campaña en redes sociales para evitar que se prohiba la portación de armas en EU.

Apoyados en el eslogan: “Lucha contra los políticos a favor de la proibición de armas”, la NRA ofrece regalos [gorras, mochilas, navajas y otros objetos] a cambio de la suscrpción a la organización, cuyos precios osilan entre los 45 [880 pesos] y los 150 dólares [2 mil 250 pesos].

Esta campaña es pomovida a través de un discurso politizado en el que se señala de manera directa a Bernie Sanders, Elizabett Warren y Joe Biden, candidatos presidenciales como adversarios del movimiento.

La organización estadounidense recurre a las redes sociales desde hace años para captar nuevos militantes del movimiento y desde los mismos canales ha sido apoyada por el Presidente Donald Trump, quien en varias ocasiones se ha referido a esta organización como patriótica y defonsora de su país.

En febrero pasado, el Primer Mandatario estadounidense fue objeto de críticas por un tuit en el que defendió a la NRA y a su presidente Way LePierre.

ARMAS COMO OBJETO PUBLICITARIO

La venta de armas en las redes sociales está tan extendida que incluso se organizan campañas para promoverlas como premios para quienes se integren a agrupaciones o participen en dinámicas.

Tanto en Twitter como en Facebook diversas páginas de compañías dedicadas a la venta de armas, municiones y accesorios promueven sus productos a través de rifas y otras dinámicas con el objetivo de intensificar su alcance en las plataformas.

Estas dinámicas se han generado por años en las plataformas digitales a pesar de las restricciones para el comercio de estos productos.

Por dar un ejemplo, una publicación que data de 2013 del grupo de Facebook Brothers in Arms, ofreció como premio un rifle Mossberg 500 a los usuarios que dieran like a su página y compartieran la publicación en su cuenta.

El 16 de julio, unas semanas antes del tiroteo que dejó como saldo siete mexicanos asesinados en El Paso, Texas, y un total de 22 víctimas mortales, la cuenta de Twitter @Guns_com rifó un paquete de municiones.

Sin embargo, no solo son compañías, las mismas dinámicos son promovidas por grupos y clubes de armas.

El grupo Gunwinner.com organiza concursos desde el 2013 a través de Twitter y Facebook donde los premios son proyectiles de distintos calibres. La última competencia en Facebook fue en septiembre de 2018, pero en su sitio web las rifas continúan activas.

Al corte de esta nota, el último concurso ofrece como premio un proyectil de 9 milímetros, modelo Walther CCP M2. Para participar en la rifa, los organizadores sólo piden que el usuario se suscriba a un boletín.

Decenas de páginas promueven ofertas de armas y accesorios. La imágenes son difundidas con un hipervínculo a la tienda on-line, por lo que a pesar de que estos productos no se ofertan de manera directa en redes sociales, la compra a través de ellas puede realizarse en cuestión de minutos.

ARMAS COMO DISCURSO

La exaltación del uso de las armas como un derecho prioritario en EU es una tendencia en diversos foros y sitios de Internet.

El sitio 4Chan ofrece una sección dedicada de manera exclusiva a la conversación sobre armas. En este foro, el viernes un usuario anónimo publicó la imagen de un rifle y preguntó: “¿qué dirían si alguien dispara en masa con uno de estos?”.

El 5 de agosto, Donald Trump, Presidente de los Estados Unidos, condenó los tres tiroteos generados entre el 3 y 4 de agosto en Texas, Ohio e Illinois, y que dejaron más de 30 muertos y decenas de heridos. En su discurso culpó a la Internet y la industria del videojuego por promover la violencia y el uso de las armas.

“Debemos reconocer que Internet ha proporcionado una vía peligrosa para radicalizar las mentes perturbadas y realizar actos dementes”, señaló el Primer mandatario estadounidense.

Sin embargo, omitió que ha sido su discurso promotor del odio racial y la xenofobia, que de manera particular dirige a los mexicanos, lo que ha contribuido a exaltar la violencia que proviene de grupos supremacistas estadounidenses que emplean medios digitales como plataformas comunicativas y de interacción.

Además, en muchas ocasiones estos grupos no ocultan su militancia hacia Donald Trump en los mensajes que difunden. Sobre todo en foros clandestinos y cuyos administradores regulan con menos frecuencia. No sólo se trata de redes sociales, estas comunidades permean en foros como 4Chan, Reddit, Second Life y otros todavía menos conocidos.