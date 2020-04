Guadalajara y Tijuana, ciudades que no han acatado las medidas de contingencia: López-Gatell

Si no se reduce la movilidad vamos a tener más casos, por eso dijimos que era la última oportunidad de lograrlo cuando anticipamos las medidas de la Fase 2, dice el funcionario

Carlos Álvarez

Mientras la Zona Metropolitana del Valle de México ha reducido en gran parte su movilidad, ciudades como Guadalajara, Jalisco, y Tijuana, Baja California, no han acatado las medidas de contingencia sanitaria para evitar la propagación del coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19), según señaló este jueves Hugo López-Gatell Ramírez, ​​​​​​​Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud federal.

"Desafortunadamente, otras áreas del país, no han logrado reducciones tan sustanciales, en particular en la Ciudad de Guadalajara [...] Se aprecia que solo se ha logrado una reducción del 62 por ciento para la movilidad peatonal y 61 para el manejo de autos privado, no está mal, pero no es tan importante como ha ocurrido como en la zona metropolitana del Valle de México", señaló el funcionario federal.

Por otra parte, durante la conferencia de prensa matutina presidencial, en Palacio Nacional, López-Gatell Ramírez agregó que en Tijuana, Baja California, la movilidad se redujo apenas en un 39 por ciento para los peatones y 69 por ciento para el uso de autos privados.

"Los que se puede ver es que hubo una reducción muy sustancial. Este es México en su conjunto, el país y lo que vemos es que a partir justamente del 23 de marzo hubo una caída en la intensidad de la movilidad en estos tres parámetros", explicó el funcionario federal.

"Llegamos a reducciones de hasta 73 por ciento en el tránsito en transporte público y de 60 por ciento en uso de autos privados y una cifra intermedia para los peatones", indicó López-Gatell Ramírez, quien expresó, además, que algunas partes de México cuentan con una mayor efectividad y han logrado un mayor cumplimiento de las medidas de movilidad.

"En la Ciudad de México logramos una reducción promedio de la movilidad de 82 por ciento en el transporte público, del 69 por ciento en el transporte privado, con autos y del 77 por ciento en la movilidad peatonal", comentó. Asimismo, recordó que la baja de movilidad se traduce en una reducción de contagios y reconoció a los ciudadanos que han respetado las medidas para combatir la contingencia sanitaria.

"Si no se reduce la movilidad vamos a tener más casos, por eso dijimos que era la última oportunidad de lograrlo cuando anticipamos las medidas de la Fase 2 y lo hemos dicho todos los días", concluyó el subsecretario, quien presentó reportes de movilidad realizados por la empresa tecnológica estadounidense Apple, donde mostró las reducciones en el flujo de peatones, vehículos y de transporte público en los 32 estados del país.