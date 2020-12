Guadalupe Iribe y Cecilia Moreno están listas para contender por alcaldías de Sinaloa y Badiraguato

Las integrantes de la bancada del PRI en el Congreso están esperando que su partido lance la convocatoria interna para las elecciones del 2021

CULIACÁN._ Listas por si su partido las llama a contender por las alcaldías están las diputadas del PRI Guadalupe Iribe Gascón, de Badiraguato, y Ana Cecilia Moreno Romero, del municipio de Sinaloa, ambos municipios ya gobernados por mujeres priistas, por lo que solo esperan que salga la convocatoria interna para que se decida si serán ellas las candidatas.

“Se los he comentado claro, que aspiro a ser Presidenta municipal, sería para mí un honor y sería una gran responsabilidad trabajar desde esta oportunidad para seguirle sirviendo a la gente que tanto quiero”, aseguró Iribge Gascón.

De acuerdo con Iribe Gascón el fin de semana pasado tuvieron reunión del Consejo Político Estatal en donde se aprobaron diferentes puntos, uno de ellos fue que se iniciarán pláticas con diversos partidos políticos para ver si va haber alianza a nivel estado, otro de ellos fue el tema de la aprobación para que nueve municipios del Estado de Sinaloa vayan por postulación y los nueve restantes vayan por convención de delegados, para asegurar el tema de la paridad de género.

“El municipio de Badiraguato del que orgullosamente soy yo, está ahorita gobernado por una mujer y también tenemos la oportunidad de que el X Distrito al que corresponde se ha encabezado también por una mujer, por tu servidora Lupita Iribe”, enfatizó.

Por Sinaloa municipio

La diputada Moreno Romero señaló que esperará la convocatoria interna del partido para, pero que ella se encuentra trabajando para crear condiciones para que la gente de ese municipio esté bien, el cual representa en esta legislatura.

“Yo siempre he sido muy institucional y muy respetuosa y siempre le he dicho tendré que esperar a que lo que el partido decidan el municipio de Sinaloa, sin embargo, yo he trabajado intensamente, si el partido cree que yo soy una buena opción para ser candidata, pues ahí estaré firmemente”, declaró.

“Pero yo siempre he trabajado muy cercana a la gente y en el tema aquí legislativo de igual manera, tanto en las comisiones, como en las iniciativas que se han presentado, la última decisión la tiene nuestro partido, el hará las mediciones, las encuestas y designará en base a que puede ser la mejor o el mejor candidato para el municipio Sinaloa”, agregó.

Las condiciones, reiteró, que se encuentra creando y en las que se ha enfocado son trabajar cerca de la gente y aseguró que es un compromiso como representante popular, para que la gente vea quien trabaja y quién no.

Culiacán

El diputado del grupo parlamentario del PRI, Faustino Hernández Álvarez, ha manifestado también el interés por contender por la alcaldía de Culiacán, por lo que, de permitirse, serían tres personas de esta bancada las que dejarían su puesto para buscar ser Gobierno municipal.

