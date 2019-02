Guarderías trabajan con padrones inflados, sobornos, prestanombres, duplicidad y hasta locales fantasma

El Gobierno federal anuncia que impera la corrupción en las estancias infantiles

Carlos Álvarez

Ariadna Montiel Reyes, Subsecretaria de Bienestar Social del Gobierno federal, aseguró este lunes que la institución en la que labora detectó que en el programa de Estancias Infantiles existen irregularidades como padrones inflados, redes de corrupción, pago de sobornos, prestanombres, problemas de focalización y capacitación deficiente.

"Evaluamos que el programa tenía un daño al modelo inicial, de tal manera es sistémico los errores, y esto podrá ser muy grave para las niñas y niños, por eso vamos a operar por otro esquema" detalló Montiel Reyes, subsecretaria de Bienestar Social y Humano.

Al dar a conocer los motivos para modificar el modelo de operación, Montiel Reyes alertó que en las verificaciones de dicho programa –enfocado en atender el 4.7 por ciento de los menores hasta los 4 años- 80 mil niños no pudieron ser plenamente identificados.

En conferencia de prensa en el Palacio Nacional, Montiel Reyes reveló que aún cuando el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) tiene una población identificada de 244 mil niños, existe una diferencia de más de 80 mil registros.

Detalló que se detectaron diversas irregularidades en el funcionamiento de las estancias infantiles, entre ellas duplicidad en el servicio, ya que había 27 mil menores que eran hijos de derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y 77 mil del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por lo que casi una tercera parte de los niños no deberían haber estado en este programa, al contar con opciones en dichas dependencias.

Además, la funcionaria federal detalló que en 62.8 por ciento de los casos no se comprobó si se cumplió con los requisitos, se detectó el pago de sobornos en las supervisiones y falta de comprobación en el apoyo inicial que se entregaba a las estancias infantiles, que era de hasta 70 mil pesos.

"En muchas de ellas el apoyo de 70 mil pesos que entregaba Sedesol para la apertura de la estancia no se recuperaba, tenemos 150 estancias a las que se les entregaba el recurso y no se comprobaba la existencia de la estancia o no se recuperaban los recursos", afirmó.

Montiel Reyes aseguró que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y DIF nacional detectaron que de las 330 mil estancias infantiles que hay en el país, seis mil 966 debían estar cerradas, debido a que fueron catalogadas con "foco rojo" ante las condiciones de seguridad que se encontraron para los alumnos.

Según el protocolo de supervisión del DIF nacional, el 30 por ciento de las estancias infantiles cumplía con los requisitos de operación y seguridad, el 26 por ciento reporta riesgos que deben ser atendidos a corto plazo y 40 por ciento tiene riesgos directos para niñas y niños, mientras que el 4 por ciento se encontraron cerradas, por lo cual "también podemos hablar de estancias fantasma", destacó la funcionaria federal.

Especificó que el México hay nueve mil 582 estancias infantiles, además de aproximadamente 13 mil padres de familia en este programa; sin embargo, el mismo no daba prioridad a municipios y estados con mayor rezago social, ni estaba enfocado en el combate al rezago educativo.

Por ejemplo, en el Estado de México, entidad que cuenta con mil 184 estancias, se encuentra en el número 22 por rezago social. Por otra parte, en la actualidad Oaxaca cuenta con 231 estancias, sin embargo, tiene el número 18 en riesgo social.

Señaló, también, que durante el último año del pasado sexenio se autorizó a las estancias a que pudieran atender a niños que cursaban el primer año del preescolar, lo que es improcedente, ya que explicó que la atención preescolar requiere ser otorgado por educadoras y no por las asistentes de las estancias que no cuentan con la preparación.

Oaxaca por su parte, actualmente cuenta con 231 estancias, sin embargo; tiene el número 18 en riesgo social; por lo que en esta entidad no se tiene una focalización de rezago educativo.

"En administraciones anteriores se certificó por competencias y se capacitó a las asistentes educativas a certificar el primer año de preescolar. Nosotros no coincidimos con esto, consideramos que es una tarea de la SEP; por lo tanto, hicimos la reducción de la eda", detalló Montiel Reyes.

Por su parte, la titular de la Secretaria de Bienestar Social, María Luisa Albores González, informó que el programa de Estancias Infantiles será ahora el Programa para el Bienestar de Hijos de Madres Trabajadoras, del cual próximamente se publicarán las nuevas reglas de operación.

La funcionaria federal ratificó que los padres de familia con niños de 1 a 6 años de edad recibirán un apoyo directo de mil 600 pesos bimestrales, mismos que aún no han sido entregados porque en esta semana se iniciará un nuevo censo, y una vez que concluya se pagará el primer bimestre, y en los primeros días de marzo, se entregará el apoyo correspondiente al segundo bimestre.

"Se hará el pago correspondiente a enero y febrero y en marzo se estaría entregando lo correspondiente a marzo y abril pero para ello verificaremos la existencia del número de menores que estaban registrados en las estancias [...] Evidentemente la postura del presidente es quitar el recurso al área de supervisión, que no vaya ahí porque es la que genera la corrupción, nosotros le damos el dinero a los papás y ellos decidirán", agregó Albores González.

Asimismo, se informó sobre la renuncia de Clara Torres Armendáriz, como funcionaria vinculada al programa, además de que precisó que no era la responsable de las estancias infantiles, sino que colaboraba en el rediseño de las mismas.

"Clara Torres, aclarar que ella no era la directora del programa, ella estaba auxiliando en la construcción del nuevo modelo, en la idea que ella tiene su historia en las estancias infantiles", dijo la funcionaria federal sobre quien fuera la encargada nacional del programa de guarderías durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto.