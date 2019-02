Guardia Nacional, con cimientos y adiestramiento, para que no viole derechos humanos: abogados

Federación de Abogados de Sinaloa urge a fortalecer el estado de derecho, con el apoyo de los ciudadanos

Belizario Reyes

La Guardia Nacional tiene que tener una capacitación y un adiestramiento formalizado, bien cimentado para que no cometa infracciones y errores como son violaciones a los derechos humanos, a los derechos fundamentales, dijo el vicepresidente de la Federación de Abogados de Sinaloa.

"Sobre lo de la Guardia Nacional tiene que tener una capacitación y un adiestramiento formalizado, bien cimentado para que la Guardia Nacional no cometa infracciones, no cometa errores como son violaciones a los derechos humanos, a los derechos fundamentales, y que brinden a la sociedad esa finalidad, ese mecanismo para lo que se está creando que es fortalecer lo que es el campo de la seguridad", agregó José Antonio Serna Coronado en entrevista.

"Porque los derechos fundamentales deben estar bien cimentados en el orden que tienen ellos mismos, para que la Guardia Nacional no violente lo que son, insisto, la libertad de las personas, que son los derechos fundamentales, para que brinden la paz que es otro derecho fundamental, la tranquilidad por supuesto, y desde luego que se respeten derechos humanos".

Por unanimidad el Pleno del Senado de la República avaló ayer en lo general y en lo particular el dictamen de la Guardia Nacional, que establece que la nueva institución tendrá un periodo de conformación de cinco años, será se carácter enteramente civil, sus integrantes se formarán en la doctrina civil y estará bajo la responsabilidad de la Secretaría de Seguridad Pública Federal.

El dirigente de abogados expresó que los profesionales del Derecho siempre van a pugnar por todo lo que venga a fortalecer el campo de la seguridad, aunque hay opiniones encontradas, pero como abogados, como ciudadanos, siempre van a estar muy al pendiente de que se lleven a cabo acciones en favor de las personas, que haya paz, tranquilidad y seguridad.

Recalcó que lo que interesa es que se generen acciones en favor de la ciudadanía porque ésta espera de la Guardia Nacional que le entre al combate de los delitos de alto impacto que se están generando en la actualidad.

"Que ya sabemos que el Senado, que el Congreso pues acaba de aprobar algunos delitos que no tenían prisión preventiva y que ahora oficiosamente sí tienen prisión preventiva como son los que cometen delito de 'huachicol' (robo de hidrocarburos), los delitos de robo en casa habitación, por supuesto son delitos que no pueden quedarse, y darle todo el seguimiento y que no haya de esa manera actos de corrupción, menos impunidad", subrayó.

"Porque la sociedad está cansada de que detienen a una persona y, por cualquier violación a algún derecho humano, pues se van, es decir, a una detención prolongada, errores o fallas que se dan por parte de las personas que están dentro de lo que es en el procedimiento del desarrollo de las etapas procedimentales del juicio oral".

Expresó que esos son los aspectos que se tienen que cuidar como abogados organizados, como sociedad y desde luego no dejarle toda la carga a la Guardia Nacional, sino que también está el deber y la obligación de las autoridades de los tres niveles de gobierno, como son las policías municipales, estatales, ministeriales y federales, así como la Marina y la Gendarmería Nacional.

Es un deber de todos, dijo, en forma coordinada sacar estar tareas como son las de llevar a cabo el control para que no se generen delitos y estar como sociedad cooperando, poniendo de su parte para prevenir y denunciar los ilícitos que se cometen y se generan en sociedad.

"Y de esa manera, todos organizados, unidos, creo que vamos a lograr la paz y la tranquilidad, es decir, el estado de derecho", subrayó el vicepresidente de la FAS.

