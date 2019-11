Guerreros destapa su artillería ante Diablos Rojos en la Liga Invernal Mexicana

Los de Oaxaca derrotan al México al son de 19-6

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ El duelo entre los Diablos Rojos y Guerreros de Oaxaca fue para la novena bélica gracias a una ofensiva de 19 carreras y 18 imparables que le sirvieron para ganar 19-6 al México, en partido de la Liga Invernal Mexicana 2019.

El pítcher ganador fue Esteban Bloch y la derrota se la llevó el abridor escarlata Eduardo Molina.

Por la ofensiva escarlata destacó la participación de Juan Carlos Camacho, que se fue de 5-4 con tres producidas.

El México se fue al frente desde la primera entrada. Alfredo Fernández recibió base por bolas y se robó la intermedia, después de un out Bryan Araiza recibió pasaporte, Eduardo Revilla se embasó con golpe, Juan Carlos Camacho con doble impulsó las primeras dos carreras del juego y José Cruz Macías con imparable empujó la tercera carrera escarlata.

Oaxaca empató la pizarra a tres en el cierre de la primera entrada, y la Pandilla Roja en la parte alta de la tercera volvió a tomar ventaja. Juan Carlos Camacho se embasó con sencillo y José Carlos Ureña con cuadrangular ponía la pizarra 5-3 a favor del México.

El gusto le duró poco a los Diablos, ya que en el cierre de la tercera tanda Oaxaca respondió con rally de cinco anotaciones para tomar una ventaja que ya no perdería, además de que sumó dos en la cuarta, tres en la quinta, dos en la sexta y cuatro en la séptima .

Los escarlatas agregaron una carrera más en la quinta con cuadrangular solitario de Juan Carlos Camacho. La pizarra final fue 19-6 a favor de Oaxaca.

Por los Diablos Rojos lanzaron Eduardo Molina (2.1 IP, 6 H, 8 C, 4 CL, 4 BB, 3, K), Isaac Briones (0.2 IP, 1 BB, 1 K), Adrián Leo (1.0 IP, 6 H, 5 C, 2 CL, 1 BB, 1 K), Jason Carmona (2.0 IP, 3 H, 2 C, 2 K), Jesús Navarro (1.0 IP, 3 H, 4 C, 2 K) y Vidal Sotelo (1.0 IP, 2 BB, 1K).