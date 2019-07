Guillermo del Toro beca a mexicana en la mejor escuela de animaciÃ³n del mundo

El director Guillermo del Toro y Cinépolis otorgaron la beca ANIMEXICO 2019 a la joven mexicana Déborah Balboa, para estudiar la Maestría en Artes, Animación de Personajes y Realización de Cine Animado en GOBELINS, considerada como la mejor escuela de cine de animación en el mundo, citó vanguardia.com.

La estudiante será parte de la Maestría en Artes 2019-2021, una clase conformada por 26 estudiantes de 16 nacionalidades diferentes.

SEGUNDA beca Animexico para estudiar animacion en @gobelins_paris Felicidades a la ganadora. SECOND Animexico scolarship to study animation in @gobelins_paris . Coingratulations to the winner. https://t.co/b25qJMHMmr