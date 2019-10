Guillermo del Toro califica como obra maestra a la cinta The Irishman, de Martin Scorsese

LOS ÁNGELES (Ca.) (SinEmbargo)._ El oscarizado cineasta Guillermo del Toro calificó The Irishman, la más reciente cinta de Martin Scorsese, como una “obra maestra” y recomendó a su público que vea la película, de más de tres horas de duración.

En una serie de tuits, el director alabó el trabajo de Scorsese y las actuaciones de Joe Pesci y Robert De Niro, protagonistas del filme junto a Al Pacino.

“Véanla. En un cine. Esta película languideció y su desarrollo estuvo pausado durante mucho tiempo por las cúpulas de los estudios. Tenerla aquí, ahora es un milagro”, dijo del Toro.

“Y, por cierto, las tres horas más rápidas en un cine. No se la pierdan”, añadió tras asegurar que es una “obra maestra” que “requiere su tiempo y debe ser procesada como un verdadero duelo”.

1/13: 13 Tweets about Scorsese's The Irishman: First- the film connects with the epitaph-like nature of Barry Lyndon. It is about lives that came and went, with all their turmoil, all their drama and violence and noise and loss… and how they invariably fade, like we all do…