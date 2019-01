Guillermo del Toro comparte la lista de las películas que más le gustaron de 2018

MÉXICO (SinEmbargo)._ Guillermo del Toro, elegido en 2018 como el Mejor Director por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de EU, compartió la lista de las películas que le gustaron más durante el año pasado.

Sin orden en sus preferencias, el cineasta mexicano compartió 12 títulos cinematográficos como una recomendación para sus seguidores.

En la lista se desprenden recomendaciones como: You Were Never Really Here, de Lynne Ramsay; The Ballad of Buster Scruggs, de los hermanos Coen; Leave No Trace, de la directora Debra Granik; y At Eternity’s Gate, de Julian Schnabel.

Así también la cinta que inauguró el Festival de Cine de Morelia, First Man, del director de La La Land, Damien Chazelle; Sorry to Bother You, del rapero Boots Riley; Killing, del japonés Shinya Tsukamoto; la multinominada The Favourite, de Yorgos Lanthimos; la cinta de terror Mandy, de Panos Cosmatos; First Reformed, protagonizada por Ethan Hawke y dirigida por Paul Schrader; y claro, la película de su compatriota Alfonso Cuarón, Roma.

La lista que ya alcanza más de 30 mil “me gusta” en Twitter, y compartida 4 mil veces, causó furor entre sus seguidores. Incluso, algunos de ellos reclamaron al no meter en el recuento a otras cintas como Spider-Man: Un nuevo universo.

Otros seguidores más pidieron al director de The Shape of Water que también compartiera su lista de series del año, y unos cuantos aprovecharon la ocasión para hacerle sus propias sugerencias.