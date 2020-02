Guillermo del Toro felicita al gran ganador de los Oscar, Bong Joon-Ho, director de ParÃ¡sitos

Guillermo del Toro felicita al gran ganador de los Oscar, Bong Joon-Ho, director de Parásitos

Parásitos, una comedia negra sobre la desigualdad y el lado más turbio del capitalismo que se convirtió en la primera cinta en un idioma diferente al inglés en llevarse el Óscar a la mejor película y también el de mejor cinta internacional

Ciudad de México (SinEmbargo).– El mexicano Guillermo del Toro felicitó al gran ganador de la noche de los Óscar, Bong Joon-Ho, el director de Parásitos.

El cineasta mexicano utilizó su cuenta de Twitter para tomarse el tiempo de compartir una fotografía del director surcoreano ganador del Óscar y acompañarla con el mensaje “It’s a Wonderful Life!” (¡Es una vida maravillosa!). Un breve mensaje que reconoció el trabajo de Bong Joon-Ho.

It's a Wonderful Life! pic.twitter.com/FvHX2zClKT — Guillermo del Toro (@RealGDT) February 10, 2020

Sin embargo, esta no es la primera vez que Del Toro reconoce la trayectoria y el trabajo del director que este domingo hizo historia al convertirse en el primer surcoreano el recibir un Oscar y en la primera cinta en un idioma diferente al inglés en llevarse el Oscar a la Mejor Película y también el de Mejor Cinta internacional.

El diciembre del año pasado, Guillermo del Toro mostró su admiración hacia Bong Joon-Ho al compartir un mensaje para expresar su asombro por el trabajo de su colega.

“PARASITE– He amado y admirado a Bong Joon Ho desde MEMORIES OF MURDER y él me sorprende, deleita y conmueve, cada vez. Entonces, decir que esto es lo mejor, significa mucho para mí. Eso es. Una película llena de tristeza, ingenio y profundidad. Irreverente pero compasivo. Asombroso”, escribió el creador de The Shape of Water (2017).

El huracán surcoreano de Parásitos hizo historia ayer en los Oscar con cuatro galardones, incluidos los de mejor película y mejor director, en una gala en la que los nominados latinos se quedaron con la miel en los labios.

En uno de los años de cine de mayor calidad de los últimos tiempos, los Oscar se arrodillaron llenos de admiración ante el descomunal fenómeno de Parásitos, una comedia negra sobre la desigualdad y el lado más turbio del capitalismo que se convirtió en la primera cinta en un idioma diferente al inglés en llevarse el Oscar a la mejor película y también el de mejor cinta internacional.

– Con información de EFE