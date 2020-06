Guillermo del Toro retoma Pinocho y nueva serie animada

En medio de la pandemia por el Covid-19, Guillermo del Toro no descansa y retomará la producción de su versión fílmica de Pinocho y estrenará serie en plataforma digital.

El realizador de "La forma del agua", por la cual ganó dos premios Óscar, anunció en su cuenta de twitter que se alejará por dos semanas de esa red social y seguirá con esas actividades, citó informador.mx.

"Wizard se lanza a principios de agosto y reiniciamos la producción de Pinocchi lentamente", escribió el tapatío.

Off Twitter for a couple of weeks. Writing, plus Wizard launches in early, early August and we restart Pinocchio production slowly! See you on the other side!