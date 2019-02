Guillermo García Alcocer, titular de la CRE, investigado por fraude, evasión fiscal y lavado de dinero

Secretaría de la Función Pública le sugiere que se separe del cargo mientras dura la investigación

Noroeste / Redacción

18/02/2019 | 12:11 AM

La Secretaría de la Función Pública del Gobierno federal inició una investigación de oficio contra el presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer, por presunto conflicto de interés y posibles delitos como fraude, evasión fiscal, lavado de dinero y envío de recursos a paraísos fiscales de algunos de sus familiares, vinculados a empresas del sector energético.

Esta mañana, en conferencia de prensa en el Palacio Nacional, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, titular de la SFP, reveló que el 15 de junio de 2017 se entregó un contrato para gas natural a una empresa relacionada con el funcionario, aún cuando ya estaba al frente del órgano regulador, por lo que la funcionaria federal advirtió que García Alcocer podría ser inhabilitado.

La titular de la SFP mencionó que luego de una "una revisión exhaustiva a sus declaraciones y relaciones con las empresas", se encontró un permiso para la empresa Santa Fe Natural Gas, propiedad del primo de la cónyuge del presidente de la CRE.

"Este permiso que él mismo pudo haber gestionado o auspiciado no fue informado en su momento", señaló Sandoval Ballesteros, quien dijo, además, que se encontró "una serie de deficiencias" en su actuar, a fin de determinar si existen más permisos de este tipo.

"Tenemos en estos momentos una investigación de oficio en nuestra Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés por este contrato, permiso para transporte de gas natural, eso ya constituye en sí mismo una activación del conflicto de interés que él mismo reconoce", afirmó la titular de la SFP.

Ante ello, Sandoval Ballesteros le sugirió al presidente de la CRE que se separe de su cargo mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

"Sería bueno que se separe", respondió la funcionaria federal a pregunta expresa de un reportero.

En su turno, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, presentó una relatoría de las indagatorias que ha realizado el organismo a su cargo al entorno familiar de García Alcocer, por tratarse este de una persona políticamente expuesta.

Aunque no mencionó el nombre del comisionado, Nieto Castillo advirtió sobre la posible comisión de delitos de García Alcocer, e incluso adelantó que podrían dar vista de estos casos a la Procuraduría Fiscal de la Federación.

El titular de la UIF recordó que, en su declaración de interés de junio del 2016, el presidente de la CRE reconoció un conflicto de interés por su cuñado, "pariente con afinidad en segundo grado", que labora desde abril de 2015 en una empresa danesa no regulada por la Comisión.

Los análisis sobre dicho familiar revelaron que percibe ingresos de una empresa mexicana, que es filial de la compañía danesa. El cuñado de García Alcocer declaró ingresos por 12.5 millones de pesos, con retenciones por 9.3 millones de pesos, en el periodo 2013-2017, indicó Nieto Castillo.

"En ese sentido, es posible advertir que percibe ingresos por sueldos y salarios de una empresa mexicana, filial de una empresa danesa", comentó el titular de la UIF, quien informó, además, que el familiar de García Alcocer es representante de legal de tres empresas relacionadas con hidrocarburos, petróleo y gas.

La primera de dichas compañías se dedica a la extracción de petróleo crudo y a la extracción gas natural, además de que es subsidiaria de una petrolera estadounidense, y operadora del Bloque Soledad, ubicado estado de Veracruz. Asimismo, cuenta con un proyecto con 186 pozos operativos distribuidos en siete campos.

La segunda empresa se dedica a la comercialización de productos químicos y ganó una licitación de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) sobre la explotación de ductos en la cuenca costera de Chicontepec, Veracruz. La tercera compañía se dedica a la perforación de pozos petroleros y de gas.

Durante el periodo de febrero 2014 a diciembre 2018, el cuñado envió transferencias internacionales por 47.83 millones de pesos y 148.54 millones de dólares, desde México, Estados Unidos, Reino Unido y un país no identificado, aseguró Nieto Castillo, quien abundó que el familiar de García Alcocer realizó dos vuelos a Guatemala y nueve a El Salvador.

El titular de UIF aseguró que existe una tipología de delito en la que los sujetos se trasladan a esos países para realizar las transferencias internacionales a otros países, con finalidad de no dejar registro en México. "Los dólares son trasladados por la frontera sur del País, ya que se contratan personas para llevar los recursos a Centroamérica vía terrestre, con la finalidad de evitar que el dinero sea rastreado", aseveró.

Sobre el primo hermano de la esposa de García Alcocer, el titular de la UIF informó que, en el periodo de 2016 y 2017, obtuvo ingresos de empresa por sueldos y salarios 9.83 millones de pesos, además de que es Chief Executive Officer o director de una empresa y filial de una compañía de gas natural multinacionales de comercialización, con sede en Houston, Texas, que vende y administra las nominaciones y logística del gas natural e hidrocarburos en Estados Unidos y México, a través de otras tres empresas.

Este mismo lunes, durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que este daría a conocer el conflicto de interés de García Alcocer.

"Hoy vamos a entregar información de que sí existe conflicto de interés del presidente de la llamada CRE, no debería de estar ahí y no es porque nos cuestionó, es más profundo el asunto, es porque se engañó el pueblo de México haciendo creer que se necesitaban instancias autónomas de expertos independientes porque el gobierno no podía atender los asuntos de CFE y Pemex con personas, en la mayoría de los casos subordinados a la política de privatizaciones", dijo el Mandatario federal.