Guillermo Ochoa podría dejar Europa para regresar a jugar a México; Atlas es el principal interesado

En la temporada que recién finalizó, el arquero mexicano de 33 años fue elegido como el MVP de su equipo, por lo que cerró con broche de oro su etapa en la institución

Sinembargo.MX

CIUDAD DE MÉXICO._ Un futbolista azteca más podría dejar Europa para regresar a la Liga MX. Según información del periodista John Sutciffe, de la cadena ESPN, Atlas estaría en conversaciones para hacerse de los servicios del guardameta Guillermo Ochoa, quien el 30 de junio termina contrato en el Standard Lieja y será jugador libre.

La buena relación de la gente cercana al arquero con Grupo Orlegi, quien recién compró a los rojinegros, facilitaría la repatriación del canterano americanista.

“Haces unas horas me enteré de que el Atlas está negociando con Guillermo Ochoa para ver si regresa al futbol mexicano. Es un jugador de experiencia, me vino a la mente cuando Oswaldo Sánchez, por ahí de 2007-2008 lo lleva Santos, Alejandro Irarragorri pensando que venía el descenso, que había que meter experiencia, veremos. Me dicen que Memo no ve mal la opción, su gente tiene buena relación con Grupo Orlegi, el ‘Pacto de Caballeros’ ya se terminó, no se si tendría que dar o no el aval el América, uno pensaría que no”, expresó Sutcliffe en uno de los programas de la cadena ESPN.

Apenas hace unas semanas, Guillermo Ochoa disputó su último partido con el Standard Lieja en la Liga de Bélgica, por lo que de inmediato se comenzó a especular sobre su futuro. En la temporada que recién finalizó, el arquero mexicano de 33 años fue elegido como el MVP de su equipo, por lo que cerró con broche de oro su etapa en la institución.

EL REGRESO DESPUÉS DE OCHO AÑOS

De consumarse su fichaje por Atlas, Guillermo Ochoa regresaría a Liga MX después de ocho años. En 2011, el guardameta dejó al América para fichar por el AC Ajaccio de Francia, tres años más tarde se incorporó al Málaga y en 2016 pasó a las filas del Granada, estos dos últimos equipos en España. Desde 2017, el mexicano se hizo cargo del arco del Standard Lieja en Bélgica, donde disputó 86 partidos, 22 de ellos sin recibir anotaciones.