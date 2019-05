Ciudad de México (SinEmbargo).- La famosa banda de rock estadounidense Guns N’ Roses presentó este jueves una demanda contra una cervecería de Colorado (EU) por su nueva cerveza Guns ‘N’ Rosé ale. Los músicos afirman que la compañía infringe sus derechos de marca y publicitarios e implica falsamente una conexión con la banda.

La fábrica de cerveza Oskar Blues Brewery intentó registrar el nombre de su bebida en el 2018, por lo que el manager de la banda se puso manos a la obra. La cervecera luego retiró la solicitud de marca, pero continuó vendiendo la bebida, de acuerdo con la demanda presentada en California este jueves.

New Guns 'N' Rosé from Oskar Blues is a crisp rosé-style ale brewed with prickly pear and hibiscus pic.twitter.com/ExKjvX2inn