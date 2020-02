¡Guns N' Roses elige a México para arrancar su gira mundial 2020!

El famoso grupo de rock Guns N' Roses comenzará este año con su gira en México, en la 21 edición del festival Vive Latino, para después pasar a varios países latinoamericanos, Europa y para cerrar Estados Unidos en el que el último concierto será en el estadio Gruizzly en Missoula.

Son 44 las fechas en las que Guns N' Roses deleitará a varios países, entre ellos: México, Brasil, Argentina, Chile en el festival Lollapalooza, Costa Rica, Colombia, Perú, España, Inglaterra, Alemania, Suecia y Estados Unidos. La mayoría de las entradas en algunos países europeos ya están por agotarse, citó vanguardia.com.

Hasta el momento no hay fecha para un nuevo material discográfico, pero se especula que sea presentado en febrero del 2020 en el Festival Vive Latino que se celebrará en la Ciudad de México, el 14 o el 15 de marzo de 2020 en el Foro Sol.

Estás son las fechas confirmadas por la banda.

SOUTH AMERICA, here we F’n come!!

🇲🇽Mexico City, Mexico

🇨🇷San Jose, Costa Rica

🇪🇨Quito, Ecuador

🇵🇪Lima, Peru

🇨🇱Santiago, Chile

🇦🇷Buenos Aires, Argentina

🇧🇷São Paolo, Brazil

🇨🇴Bogota, Colombia

Watch this space for details ⚡️https://t.co/h6944iWjQJ pic.twitter.com/trYdKiNpOY