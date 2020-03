Gustavo de Hoyos, de Coparmex, denuncia campaÃ±a del Gobierno federal en su contra

Gustavo de Hoyos, de Coparmex, denuncia campaña del Gobierno federal en su contra

El presidente de Coparmex dice que la campaña se debe a las notorias y continuas discrepancias que ha mantenido con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en materia de política económica

Noroeste / Redacción

31/03/2020 | 10:25 AM

Gustavo de Hoyos Walther, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), denunció una campaña gubernamental en su contra, la cual quedó evidenciada tras la publicación de un reportaje "especial" realizado por la agencia de información estatal Notimex, en el cual se especula que el líder empresarial mantiene un activismo político y afinidad ideológica con el Partido Acción Nacional (PAN).

"El presidente de la Confederación Patronal Mexicana mezcla su función al frente del empresariado patronal con su activismo político, postura que le ha sido reclamada por parte de sus propios compañeros, quienes lo instan a hacer proselitismo desde un partido, específicamente en Acción Nacional y que se retire de la dirigencia", indicó Notimex en un reportaje firmado por la reportera Lucía Calderón, titulado: 'Gustavo de Hoyos Walther, el rostro empresarial anti 4-T'.

El líder empresarial indicó que dicha campaña informativa en su contra proviene desde las instituciones del Gobierno Federal, ello por las notorias y continuas discrepancias que ha mantenido con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en materia de política económica.

"El empresario de origen regiomontano-mexicalense, encabeza uno de los grupos en desacuerdo con el manejo de la administración federal 4-T, tanto en el plano económico, político, social y en otras coyunturas, como en el tema sanitario Covid-19”, divulgó Notimex.

"Después de que López Obrador lanzara en La Mañanera ataques directos a mi persona y a la Coparmex, ahora Notimex me dedica un 'especial'.

Un fiel retrato de la tolerancia en los tiempos de la Cuarta Transformación (4T)", escribió De Hoyos Walther en su cuenta de la red social Twitter.

El pasado 27 de marzo, el presidente López Obrador acusó que Gustavo de Hoyos Walther se dedica a atacarlo todos los días, y le pidió que no enviara provocadores al aeropuerto de Tijuana, Baja California, durante su gira a dicha entidad.

“Hoy no veo a nadie, no hay concentración, desde ahora, aquí, ni en el aeropuerto, el que llegue a verme en el aeropuerto es porque lo mandaron mis adversarios, de plano, de plano, son capaces de eso y de más", dijo el mandatario nacional.

"Para que los medios de comunicación que no nos quieren puedan sacar la nota: ‘Ahí está el presidente dando el mal ejemplo, ahí está el presidente comiendo en una fonda cuando debería estar esa fonda cerrada y el presidente guardado'”, señaló López Obrador durante su conferencia de prensa matutina.

“Voy lo mismo a Tijuana [Baja California], hoy mismo vuelo a Tijuana, estoy en Bahía de Banderas [Nayarit], voy a la supervisión de unas obras, vuelo de [Puerto] Vallarta [Jalisco] a Tijuana. No quiero a nadie en el aeropuerto de Tijuana”, abundó el político tabasqueño.

“Porque ahí uno que quiere ser también candidato, este, de un partido, conservador, que todos los días se dedica a estarnos atacando. Un supuesto representante de empresarios. Bueno, lo voy a decir, el director de Coparmex [Gustavo de Hoyos Walther], que parece un sector del [Partido Acción Nacional] PAN”, indicó el mandatario nacional.

“Quiere ser candidato, y todos los días es atacarnos. Entonces, no vaya a querer estar ahí o mandarnos gente, cuidado con los provocadores. El que vaya, así como decíamos antes: ‘el que no brinque es charro’, el que vaya es conservador”, insistió el titular del Poder Ejecutivo Federal.

"Que me dejen, porque voy a cumplir con mi misión, voy a ver obras, tanto en Mexicali, como en San Luis Río Colorado [Sonora], y el domingo voy a Badiraguato [Sinaloa], también”, detalló el Presidente de la República.

“Si tengo que decir esto es porque el señor de Coparmex se pasa, está bien que tenga aspiraciones, pero que no use su representación, porque además afecta a los empresarios, no ayuda en nada, el propósito es que actuemos con responsabilidad para salir adelante”, agregó López Obrador