Gustavo de Hoyos, de Coparmex, desmiente a AMLO

Que no será candidato a Gobernador de Baja California en 2021, afirma

Noroeste / Redacción

Ciudad de México.- Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, confirmó este jueves que no será candidato a Gobernador por Baja California en 2021, tal como lo afirmó este mismo día el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario nacional aseguró este jueves, que se conformó un nuevo grupo opositor, “un FRENAAA 2”, que, según el mandatario nacional, encabezan Claudio X. González Guajardo, fundador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), así como con De Hoyos Walther.

Durante su conferencia de prensa matutina, el político tabasqueño indicó que a diferencia del Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA), que encabeza Gilberto de Jesús Lozano González, que confronta y que mantiene un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México, este nuevo movimiento se autodefine como una oposición moderna y propositiva.

El Presidente aclaró que el movimiento supuestamente encabezado por González Guajardo y De Hoyos Walther, no es el denominado “BOA” [Bloque Opositor Amplio] -presuntamente integrado por políticos, periodistas, intelectuales, consejeros electorales, empresarios, entre otros—, tal como lo reveló López Obrador el 9 de junio y cuyo objetivo es debilitar a su Gobierno y al partido Morena en las elecciones de 2021.

“Aprovecho para informarles porque ya se hizo público de que viene un nuevo movimiento, un FRENAAA 2, encabezado por este señor Claudio X González, todo se está cumpliendo, y por el de COPARMEX, Gustavo de Hoyos”, señaló López Obrador.

“No es la BOA, no, de llama el ‘sí’ por el ‘SíMéxico’ algo así, porque dicen que nosotros somos ‘no’, ‘no’, aquí es el finado Héctor Suárez, ‘no hay, no hay’. Es que vienen por los ‘billullos’ y es no hay, no hay, no hay, no hay. Dicen que aquí es ‘no, no, no’, y ellos están por el ‘sí, sí, sí'”, afirmó el político tabasqueño.

El titular del Poder Ejecutivo federal manifestó que “está bien” este nuevo movimiento opositor, además de que afirmó que “están de su derecho, tienen garantizados todas las libertades”.

“No hay ningún problema, y es Claudio X Gonzalez y el de la COPARMEX, que es como un sector del [Partido Acción Nacional [PAN], la COPARMEX, y este de COPARMEX aspira a Gobernador de Baja California, [mientras que] Claudio, algo debe estar aspirando”, agregó el Presidente.

Dijo que ayer 7 de octubre, recibió la información, misma que ya se encuentra en las diversas redes sociales. López Obrador leyó un fragmento de un documento que se proyectó en el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional que decía:

“El gobierno es no al diálogo, no a las libertades, no al rescate de la economía, no la seguridad, no la seguridad, no las víctimas, no la salud, no a la educación, no s las mujeres, no a los tapabocas, no a ti, a tu futuro, a tus sueños, a tu crecimiento”.

El titular del Poder Ejecutivo federal ironizó de que le da “hasta ternura y sentimiento, me conmueve, son tan sinceros”, los integrantes del supuesto nuevo movimiento opositor.

López Obrador aseguró el pasado 5 de octubre, que la fotografía difundida por el periódico Reforma en portada impresa, de la protesta del FRENAAA, captada en explanada de la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México está “truqueada”, ya que, dijo, el movimiento opositor no llenó ni la mitad del Zócalo capitalino durante su manifestación del fin de semana anterior.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario nacional consideró que los líderes del FRENAAA deben echarle “más ganas”, ya que encuestas dadas a conocer este mismo día, entre ellas las de Mitofsky y el diario El Financiero, ubican la popularidad de López Obrador con al menos el 60 por ciento de apoyo entre los ciudadanos.

El político tabasqueño agregó que si bien respeta y es tolerante con las expresiones en contra de su Gobierno, el respaldo a su Administración por parte de la población es mayoritario, por lo que se mantendrá como titular del Poder Ejecutivo federal, al menos, hasta la consulta de revocación de mandato que se llevará a cabo en el 2022.

Respecto a la “foto truqueada”, el presidente señaló de forma directa al Reforma, de modificar la imagen para aparentar que la convocatoria del pasado sábado 4 octubre superó las expectativas respecto al movimiento opositor. Además, consideró a dicho diario como el “boletín oficial” del FRENAAA.

“Ayer [dicho diario], sus 8 columnas con la fotografía truqueada, porque da la imagen, proyecta, de que el Zócalo está a reventar. Y no, para llenar el Zócalo todavía les falta. Miren la foto del Reforma, hasta aquí nada más, no es ni la mitad del Zócalo. Échenle ganas y tienen que llenarlo varias veces”, insistió López Obrador.

“Los de FRENAAA tienen que echarle ganas, porque a este paso pues van a estar aquí en el Zócalo hasta el 22, nada más que se vengan a dormir los dirigentes, porque nada más están las carpas ahí. Ya voy a mandar a ponerle una enramada para colgarles unas hamacas a [Pedro] Ferriz [de Con] y al señor [Alejandro] Junco [de la Vega], una hamaca grande, porque son los que están, entre otros, impulsado mi destitución”, ironizó el mandatario nacional.

El fin de semana anterior a estas declaraciones presidenciales, FRENAAA aseguró que logró congregar en el Zócalo capitalino a más de 150 mil personas en su marcha para exigir la renuncia del presidente López Obrador, cifra que contrastó con los 5 mil asistentes que registró la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX).