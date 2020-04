Gustavo de Hoyos mostrÃ³ poco carÃ¡cter: Javier Lozano

Gustavo de Hoyos mostró poco carácter: Javier Lozano

Que la presión al interior de la Coparmex lo dejó sin empleo, dice el político poblano

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).– Javier Lozano Alarcón, ex Secretario de Trabajo de Felipe Calderón, acusó al presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos, de mostrar “poco carácter” y reconoció que “presión interna” en ese sindicato patronal lo mandó, en menos de 8 horas, al desempleo.

“Gustavo de Hoyos me dijo que tenía mucha presión interna. Reculan de una manera muy desaseada”, dijo en entrevista con Luis Cárdenas para MVS Noticias.

El también ex vocero de la campaña presidencial de José Antonio Meade, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) consideró que De Hoyos Walther “mostró poco carácter”, ya que “pueden más a veces intereses mezquinos, el temor”.

“A Gustavo de Hoyos se le reveló su gente internamente, pensó que yo me iba a quedar conforme. Después de tantos años, no me puedo conformar a que me den migajas, yo así no juego”, aseguró en la conversación con el periodista.

Por la mañana, en su conferencia de prensa, el Presidente López Obrador expresó que quienes antes mandaban en el país, sus voceros y toda la llamada clase política están molestos debido a que ya no hay corrupción. “Ahora por todo se molestan, andan de mal humor […] Los que antes mandaban y de sus voceros y de toda la llamada clase política porque pues ya no hay corrupción”, aseguró.

De nuevo, mostró su pañuelo blanco en símbolo de paz con el sector empresarial y dijo que en este momento las elecciones se acercan, por ello, indicó, “todo lo quieren convertir en política” porque ya todo es electoral.

“Cualquier persona que hable en contra de nosotros tiene garantizado ocho columnas, además tiene derecho el licenciado a expresarse”, planteó sobre la entrevista que el periódico Reforma le hizo al Diputado Porfirio Muñoz Ledo.

El martes Gustavo de Hoyos, el líder nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), dio un nuevo ajuste de tuerca al sindicato patronal para convertirlo en un ente más político que empresarial.

Javier Lozano fue designado vocero para la “defensa del Estado de Derecho”.

Más tarde, la Coparmex decidió que el político que ha militado tanto en el Partido Acción nacional como en el Revolucionario institucional, no será el “vocero especial” sino uno más entre sus miembros.

Lozano recurre a un lenguaje fuerte. Se ha dirigido con palabras altisonantes al Presidente Andrés Manuel López Obrador y se ha planteado como un detractor del Jefe del Ejecutivo.

También fue Secretario del Trabajo y su mayor logro fue la Reforma Laboral que despojó a millones de mexicanos de la seguridad social y los mandó directamente al outsourcing.

“Las decisiones del Gobierno de México están comprometiendo la vigencia de las instituciones democráticas y republicanas. El debate es fundamental para evitar retrocesos”, escribió De Hoyos, en su cuenta de Twitter, cuando anunció la llegada de Lozano al organismo.

El nombramiento provocó un fuerte rechazo por distintos frentes y la organización empresarial emitió un comunicado en el que explicó que “el único titular de la vocería de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) es el Presidente Nacional Gustavo de Hoyos Walther.

En los ámbitos locales y regionales, dicha responsabilidad recae en los Presidentes de los Centros Empresariales, Delegaciones y Representaciones”, señaló el organismo. “Cientos de socios, a través de un servicio voluntario, apoyan las tareas de la Coparmex, especialmente en áreas de gran especialidad técnica como la fiscal, energética, laboral, ambiental, Estado de Derecho y otras”.