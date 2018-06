Gustavo Dudamel gana la Medalla Páez de las Artes - Noroeste

Gustavo Dudamel gana la Medalla Páez de las Artes

El músico venezolano es uno de los músicos más premiados de su generación.

Noroeste / Redacción

15/06/2018 | 09:27 AM

El director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel continúa sumando reconocimientos a su carrera.

En esta ocasión se hizo merecedor de la Medalla Páez de las Artes por promover la cultura venezolana y estadounidense a través de diferentes programas educacionales y sociales.

"Me siento sumamente agradecido y honrado de recibir el premio de la Medalla Páez de las Artes", escribió Dudamel a través de su cuenta de Twitter.

En un comunicado emitido por el Fondo Venezolano Americano para las Artes (VAEA) se indicó que Dudamel era el ganador del reconocimiento que honra al prócer de la Independencia de aquel país, José Antonio Páez.

"Por su significante contribución a las artes y su compromiso inquebrantable de llevar la música clásica a todos, construyendo puentes internacionales y logrando una poderosa transformación social a través del arte", ahondó el informe.

Gustavo Dudamel es uno de los músicos más premiados de su generación. Entre otros ha recibido el Premio del Alcance Cultural de la Sociedad de las Américas en 2016, el Premio Leonard Bernstein en 2014, el Premio Eugene McdDermott en las Artes en MIT en el 2010, cada uno de estos ha analtecido la trayectoria del venezolano .

También ha sido nombrado Músico del Año por Musical América en el 2013, Artista del Año del Gramófono en 2011 y Chevalier of the Ordre des Arts et des Lettres en el 2009.

Además ha recibido un Doctorado Honorario de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado en Barquisimeto, otro de la Universidad de Gotemburgo.