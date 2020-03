Gutiérrez Müller pide a mexicanos informarse con fuentes oficiales ante el COVID-19

La maestra en Literatura Hispanoamericana (UIA-Puebla) y doctora en Teoría Literaria por la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (México), pidió a la población a tomar con seriedad el caso del coronavirus COVID-19 y escuchar todos los días, las conferencias de prensa que se transmiten desde Palacio Nacional

Carlos Álvarez

La historiadora y escritora Beatriz Gutiérrez Müller, pidió este viernes 20 de marzo a la población mexicana, no hacer caso a cadenas y mensajes que difunden información sin bases científicas y médicas sobre la pandemia del coronavirus COVID-19, ya que lo único que logran, según acusó, es "jugar con el miedo de las personas".

A través de un par de videos difundidos en sus cuentas de las redes sociales Twitter y Facebook, la también presidenta honoraria del Consejo Asesor de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México, pidió a la ciudadanía informarse por medio de los informes que todos los días difunde el Gabinete de Salud del Gobierno Federal."

"¡Que bárbaro, todo lo que se escucha en estos días! Mensajecitos [sic) aquí por aquí y por allá [...] Cualquiera ahora toma su teléfono graba un mensaje diciendo que es muy allegado a una persona y que tiene información valiosa y que es poseedor de esos datos". acusó la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador,

"Tú debes de consultar a las fuentes oficiales, que es la Secretaría de Salud la encargada de dar esta información, no estos individuos que, con intereses oscuros, no esclarecidos, toman un teléfono y dicen ser cercanos de no se quién, y te venden la idea de que tu debes salir a ponerte una vacuna, de hacerte un estudio de laboratorio, compras de supermercado", indicó Gutiérrez Müller.

"No, el Gobierno es muy responsable y te está dando información precisa, no omitida, hay seriedad. Cada cadenita, como esta, no la escuches, y no la creas [porque] están jugando con tu miedo, y lo que tienes que hacer es confiar en ti y en las autoridades que son las expertas, no estos fulanos que no dan su cara, que no dan su nombres y lo único que hacen es hacer correr rumores", abundó la historiadora y escritora.

Además, la también profesora e investigadora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) compartió el extracto de audios que circulan por el servicio de mensajería instantánea WhatsApp y redes sociales.

"Y no a estos fulanos que andan diciendo cosas para que tu tengas miedo [...] No te dejes engañar por mensajes cuya fuente no puedes comprobar, y sobre todo, no los disemines, porque lo que tú provocas al hacer esto, es hacer la bola de pánico más grande, y cuando hay una sociedad llena de pánico, esa sociedad hace tonterías y también se moviliza", abundó.

"Te pido que pongas atención y que cheques tus noticias antes de distribuirlas. Los que saben son los científicos, no al primo del diputado, del alcalde. Ojo", finalizó la esposa del titular del Poder Ejecutivo Federal.