Ha muerto la administración justicia en Sinaloa: Abogados

En este Día de Muertos, profesionales del Derecho llevan corona de flores en las oficinas del Poder Judicial en Guasave; exigen apertura de juzgados

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- Un grupo de abogados de Guasave se manifestó la mañana de este lunes en las oficinas locales del Poder Judicial, por la inoperancia en la administración de justicia al mantener cerrados los juzgados y solo atender por ventanilla y mediante cita.

Ricardo Beltrán Verduzco, presidente de la Alianza Mexicana de Abogados, declaró que lo que quieren es que el Supremo Tribunal de Justicia diseñe los mecanismos y protocolos que establecen las autoridades de Salud para atender a la sociedad de manera presencial.

“No es posible que nos estén atendiendo en ventanilla, que nos estén regateando la justicia en estos tiempos donde no deben de suceder este tipo de acciones. Nosotros queremos una justicia pronta y expedita para que el ciudadano se sienta atendido”, dijo.

El abogado expuso que con la soberbia arrogancia y prepotencia de Enrique Inzunza Cázares, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, no se va a lograr nada, porque hay una cerrazón de su parte para que en Sinaloa se reactive, como debe de ser, la administración de justicia.

“Los bancos, los restaurantes, los cines, todos diseñaron los protocolos de salud, pero en la administración de justicia de Sinaloa no fue posible eso, entonces nos quieren jugar el dedo en la boca diciendo que ya se reactivaron hace semanas, pero no es cierto, nos están atendiendo por ventanillas, las audiencias en están programando para enero, febrero, marzo, abrir. No ahí la atención que nosotros y la sociedad requerimos”, sostuvo.

Por eso es que decidieron realizar una manifestación pacífica llevando una corona de flores este Día de Muertos a la sede en Guasave del Poder Judicial, ubicada en la Unidad Administrativa, al considerar que la administración de justicia en Sinaloa está muerta y quieren que resucite.

“Es un reclamo justo y con mucha contundencia, para efecto de que la justicia no permanezca muerta en Sinaloa”, subrayó.

El ex presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, Melquiades Cervantes Gutiérrez, señaló que se le está regateando la justicia a los sinaloenses con pretexto de que se les cuida por la pandemia, cuando las oficinas de recaudación de gobierno están llenas.

“Donde hay recaudación de dinero ves aglomerada a la gente y le vale un soberano cacahuate al gobierno que estén hechos bola y haya un contagio”, dijo, “serían menores las aglomeraciones en los juzgados que las que se hacen en las oficinas de recaudación”.

El abogado lanzó un llamado al presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa para que se ponga a trabajar o renuncie, porque no es posible que el principal servicio que le debe de brindar a la ciudadanía lo tiene desmantelado.