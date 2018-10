Ha sido el papel mÃ¡s emocionante de mi carrera: Andrew Lincoln en su adiÃ³s a The Walking Dead

Ha sido el papel más emocionante de mi carrera: Andrew Lincoln en su adiós a The Walking Dead

El actor envió una carta a los medios de comunicación en la que informó sobre su despedida de la serie; aseguró que las próximas temporadas serán increíbles y celebró la libertad de prensa

Sinembargo.MX

MADRID (SinEmbargo)._ Antes de su salida de The Walking Dead, Andrew Lincoln envió una carta a varios medios de comunicación, agradeciéndoles por cubrir la serie a lo largo de todos estos años.

“Ha sido el papel más emocionante, desafiante y satisfactorio de mi carrera”, asegura Lincoln en una misiva que algunos periodistas fotografiaron y compartieron a través de redes sociales.

“Gracias por acompañarnos en este viaje”, comienza la emotiva carta. “Durante los nueve años de miedo, angustia, ira y durante estos 115 episodios y los que quedan”.

El actor también quiso resaltar algunos de los valores de la ficción.

“Por entender que, a pesar de la gran cantidad de muertos vivientes, esta es una historia sobre lo que significa estar vivo. Una historia de esperanza, familia y amistad", agregó.

"Personas que no tienen nada en común descubren que tienen todo en común. Unidos en su búsqueda de la humanidad y un lugar al que llamar hogar. Una historia que quizás tenga incluso más relevancia ahora que cuando comenzamos”.

Lauren Cohan y Andrew Lincoln dejan la serie en breve

A pesar de su decisión de abandonar la serie, Lincoln se lleva un maravilloso recuerdo de su paso por la ficción.

“Ha sido el papel más emocionante, desafiante y satisfactorio de mi carrera, y durante la mayor parte de una década, la aventura más grande de mi vida profesional. Esta temporada se parece a la serie de la que me enamoré hace tantos años y el mundo al que nos dirigíamos cuando terminamos el episodio piloto”.

“Según mi propio cálculo aproximado, he matado a más de 400 zombis durante el Apocalipsis. Perdí un caballo, encontré otro. Comí un perro una vez. He llevado un poncho hecho de carne dos veces. Sin mencionar que me dispararon dos veces, me pegaron con un bate de beisbol, me apuñalaron tres veces, le mordí la garganta a un hombre”, recuerda el intérprete.

Lincoln también dedicó unas palabras a los fans acérrimos de la ficción.

“Hemos tenido el gran placer de conocer a entusiastas de los zombies de todo el mundo. De Tokio a Trinidad, la gente se ha unido gracias a esta historia de supervivencia... y al fabuloso pelo de Norman Reedus”, bromeó.

El actor finalizó la carta asegurando que las próximas temporadas serán “increíbles” y celebrando la libertad de prensa.

“Hasta que nuestros caminos se crucen de nuevo”, escribió un emotivo Lincoln.

Rick aparecerá por última vez en el episodio 9×05, que resolverá su destino tras un malogrado accidente que lo deja inconsciente y a merced de una horda de caminantes en el anterior episodio.