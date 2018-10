Haber sido evacuados fue lo mejor para JosÃ© Guadalupe y su familia

Haber sido evacuados fue lo mejor para José Guadalupe y su familia

El vecino de Teacapán es uno de los evacuados antes del impacto de Willa y espera regresar a su casa para ver los daños que dejó el huracán

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ Para quienes siguen en los albergues la decisión de evacuar antes del azote del huracán “Willa”, fue lo mejor, sino estarían hoy llorando no solo daños a su casa, sino a un ser querido.

“Cuando pegó el huracán casi lloraba, los hombres también lloramos...fue algo feo, pero estaba con mis hijos y mi esposa, en lo más seguro”, comenta José Guadalupe Zavala.

El vecino de Teacapán, comentó que el martes, el día que Willa tocó tierra, al llegar del trabajo su esposa ya lo esperaba, listos todos para irse en los camiones que las autoridades habían enviado para la evacuación de esta sindicatura.

“Mi casa está con mucha sal, se podía caer, por eso me vine, fue mejor, ahora ya me voy a Teacapán a ver qué me quedó, de ropa, de todo, Dios me ha dado mucho, me va a dar más”, señala Josefina Cruz de León, otra de las afectadas.

En el albergue tal vez no hubo una comodidad total, pero si una atención humana que los hizo sentir bien, expresó la señora.

“Nos trataron bien, aunque en tempestades no se sabe, no nos podemos quejar, por nuestra seguridad era mejor estar aquí”, dijo Gloria González.

Su hijo de 18 años se negó a ir al albergue, por lo que ya tiene listas sus cosas para irse de nuevo a Teacapán, pues no hay comunicación y no sabe cómo está.

La Presidenta de DIF Marissa Sánchez de Moreno, informó que en el albergue aún hay 120 personas que serán llevadas a sus comunidades durante la tarde de hoy.