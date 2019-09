Había solicitud de semáforo donde se registró choque de transporte escolar: Juan Alfonso Mejía

Hubo colecta de firmas para que fuera atendida la denuncia, confirmó el Secretario de Educación Pública y Cultura

Karen Bravo

23/09/2019 | 11:17 AM

CULIACÁN._ Hay registro de la exigencia de un semáforo donde la mañana de este lunes se registró el choque de transporte escolar sobre la carretera Imala a la altura del fraccionamiento Floresta, confirmó el Secretario de Educación Pública y Cultura Juan Alfonso Mejía López.

“Tenemos registro de que se ha pedido en varias ocasiones que se instale un semáforo. Se acumularon las firmas necesarias y creo que esperemos simplemente que después de registrado un hecho tan lamentable como este que se tomen cartas en este asunto pero lo decimos con mucho respeto”.

Niños que viajaban en transporte escolar en Culiacán resultan lesionados en choque múltiple

Alrededor de las 07:40 horas se registró un choque donde estuvo involucrado un transporte escolar, éste da servicio al Centro de Innovación Educativa Sinaloense A.C. En él resultaron cinco niños lesionados según información de la Secretaría de Educación Pública y Cultura.

En la camioneta de transporte escolar viajaban cinco menores y la conductora, abundó Mejía López. Los menores están siendo atendidos en instituciones de salud pública y que tienen lesiones que no los pone en peligro.

“Los cinco niños se les está dando atención en clínicas del IMSS, del ISSSTE, en el instituto (Hospital) Pediátrico. La información con la que ahorita contamos es que están fuera de riesgo, sabemos que está más lastimada la conductora del vehículo escolar”.

Expresó que en el caso de la carretera a Imala, serían las autoridades competentes las que valoraran cuál es la mejor medida para que no ocurran más accidentes.

“Es una vía rápida, le puedes colocar un semáforo o no les puedes colocar un semáforo ¿qué es más seguro? Ahí, si me lo permiten, dejarlo a quienes conocen sobre este tema pero simplemente sí se tiene registrado que no son las mejores circunstancias y condiciones para las cuestiones escolares”, comentó.