Había una vez... en Hollywood fue considerada la Mejor Película en los Critics' Choice Awards y sin la presencia de Brad Pitt ni Leonardo diCaprio, parte del elenco agradecieron la distinción.

En la categoría de Mejor director hubo un empate, Sam Mendes, por 1917, y Bong Joon Ho, por Parásitos. Mendes no pudo asistir, pero Joon Ho dijo estar orgulloso de haber ganado y de estar en la lista con grandes directores, como Martin Scorsese y Quentin Tarantino.

El Mejor actor fue Joaquin Phoenix, por su interpretación del Joker.

"Necesito agradecer a mi mamá. Ella siempre ha sido mi gran inspiración, incluso cuando era difícil mantenerme de pie, siempre apostó por mí. Siempre ha creído en mí con un profundo apoyo", dijo.

En la 25 entrega de los Critics' Choice Awards, que se llevó a cabo en el Baker Hangar de Santa Mónica, California, Eddie Murphy fue reconocido por sus compañeros y los críticos, por su trabajo en el cine de comedia.

"Es un privilegio hacer que la gente se ría, esto me hace sentir especial", dijo el actor.

La mejor actriz de reparto fue Laura Dern, por la película Historia de un matrimonio.

La película Parásitos ganó como Mejor cinta de habla no inglesa.

Como mejor actriz y actor de reparto en comedia, los ganadores fueron Alex Borstein y Andrew Sctott, respectivamente, por la película The Marvelous Mrs Maisel.

La película de Acción que se llevó el reconocimiento fue Avengers: endgame.

La Mejor Película para Televisión fue El camino: a breking bad movie, y la mejor Actriz y Actor de Serie de Drama se lo llevaron Jean Smart por Watchmen y Billy Crudup, por The morning Show.

La mejor película de Animación fue Toy Story 4, que se impuso a Frozen II, Abominable, How to train your dragon: the hidden world, I lost my body y Missing link.

El mejor actor de serie fue Jeremy Strong, por Succession, y la mejor actriz de serie fue Regina King, por Watchmen, quien no estuvo presente en la ceremonia.