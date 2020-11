Habitantes de Costa Rica se manifiestan por vivienda en Palacio de Gobierno

Los pobladores piden al Ejecutivo estatal adquiera un terreno que se encuentra en la localidad, de 15 hectáreas, de las cuales 10 son de Foinfra y cinco más de un banco nacional; este lugar serviría para albergar alrededor de 750 familias

Antonio Olazábal

Habitantes de Costa Rica se manifestaron en la explanada del Palacio de Gobierno con la intención de que el Estado adquiera un terreno y se los venda, o proporcione en pagos accesibles, para la gente que actualmente no tiene un hogar en la sindicatura.

Agustín Perez García, de Redes Ciudadana Sinaloa, explicó que son muchas las familias que actualmente no tienen un lugar propio dónde vivir, pero hay un terreno que podrían usar para asentarse en Costa Rica.

"Desgraciadamente la capacidad del Gobierno federal, del Estado y del Ayuntamiento para proporcionarnos terrenos, vivienda, pues ya fue rebasado, no hay presupuesto, no hay dinero, no hay nada. Entonces había un terreno que es del Gobierno del Estado, que se creó para un fideicomiso industrial que desgraciadamente no se ha cumplido tampoco", mencionó.

"Entonces los ciudadanos se vieron en la necesidad de invadir ese terreno, desde hace un año se le metió un documento oficial al Gobierno del Estado donde se hizo el trámite de llegar a un arreglo para poder darle un trámite legal a ese terreno, desgraciadamente no nos han contestado, ni nos han dado respuesta, ni nos han recibido el Secretario de Gobierno", añadió.

José Luis Paredes Rocha, Presidente del Patronato promunicipalización y Ayuda para Costa Rica, señaló que el terreno le pertenece a Foinfra y a un banco mexicano, pero lleva mucho tiempo sin construir nada, es por eso que se invadió.

"Hay 15 hectáreas ahí, 10 sonde Foinfra y cinco de Banorte, nosotros queremos que intervenga el Gobierno del Estado para volver a adquirir esos terrenos, porque tienen más de 22 años que no se han utilizado y nosotros queremos que se destine a vivienda, porque el casco urbano ya fue rebasado... ese terreno podría albergar hasta 750 familias, de siete y medio por 16 metros, le caben dos recámaras, baño, sala, comedor cocina", detalló.