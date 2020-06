Habitantes de invasiÃ³n Canaco, en MazatlÃ¡n, temen se desate violencia por terrenos

Habitantes de invasión Canaco, en Mazatlán, temen se desate violencia por terrenos

Alertan a El Químico por la integridad de los precaristas, y porque les quiten terrenos que tienen en posesión desde hace 5 años

Alma Soto

Precaristas de la invasión Canaco demandaron el apoyo del Gobierno de Mazatlán para que detenga el hostigamiento y la violencia que ejerce, supuestamente, la lideresa de ese asentamiento irregular.

Las afectadas mostraron un video en el que se ve cómo están derribando el cerco de la casa de la señora Cervantes, a quien quieren sacar de su lote.

"Está enojada (la lideresa) porque no le quiero dar dinero, nos está pidiendo más de 4 mil pesos por el contrato de la luz y ya habíamos acordado con el Presidente Municipal que sólo pagaríamos 2 mil 370", señaló Cervantes.

Por ese motivo, dijo, le dio el terreno a otra persona de nombre María Antonieta Rodríguez, quien no solo se metió al lote, sino al cuarto que ya tiene construido.

Julieta Calderón, otra de las precaristas, denunció que le platearon la situación al Alcalde y éste les respondió que no puede hacer nada por ayudarlos.

"¿Cómo no va a poder hacer nada? Que le ordene a los policías que intervengan durante las agresiones, que detengan a los que derriban los cercos... esto no va a parar hasta que haya un muerto y nosotros no queremos eso, ella está armada y tiene a su gente en cada esquina hostigando a los que no quieren darle dinero", declaró Calderón.

Aseguró que hasta hoy le han arrebatado sus terrenos a ocho personas que estaban ahí desde que inició la invasión.

Y todo porque ella está vendiendo las posesiones.

"Nosotros no nos negamos a pagar los terrenos, pero a los legítimos dueños, a quienes demuestren con escrituras en la mano que las tierras que invadimos son suyas y nos las quiere vender, pero no darle dinero a una dizque líder que ha cobrado hasta 39 mil pesos por una posesión", se denunció.