Habitantes de TeacapÃ¡n acusan al Gobierno municipal de tener en el abandono al puerto

Habitantes de Teacapán acusan al Gobierno municipal de tener en el abandono al puerto

El malecón está en oscuridad y así es como se recibió a turistas en las pasadas fiestas, calles en mal estado y plazuelas que ni siquiera fueron adornadas

Carolina Tiznado

TEACAPÁN._ Lo que presumen como la "joya turística" del municipio se encuentra abandonada por las autoridades, acusaron habitantes de este puerto.

El malecón está en oscuridad y así es como se recibió a turistas en las pasadas fiestas, calles en mal estado y plazuelas que ni siquiera fueron adornadas.

“Que venga el Presidente (Emmett Soto Grave) y nos pregunte con cuánto lo calificamos en Teacapán, a este gobierno lo calificamos con cero, nos abandonaron, hay deficiencia en los servicios públicos, el malecón a oscuras, sitio propicio para la delincuencia, es lo que nos han dado”, dijo Araceli López.

El puerto está abandonado, y quienes desean hacerle mejoras, como fue el caso de unos vecinos antes del periodo vacacional decembrino, fueron impedidos con la fuerza pública.

“No habíamos visto tan abandonado a Teacapán, como de un año a la fecha, nos duele porque somos de aquí, no se puede ni caminar en el malecón, está oscuro, hay riesgo hasta para los pescadores que tienen que ir a los embarcaderos”, dijo Adilene Romero.

Las calles se encuentran desechas y se le suma un servicio de recolección de basura deficiente, señalaron, pues el camión tarda en pasar hasta una semana, por lo que han proliferado los tiraderos clandestinos.

Señalaron que un puerto, por pequeño que sea, si no cuenta con servicios elementales, no se puede ofrecer en materia turística, y si estos servicios no se otorgan, tampoco tienen la obligación de pagar impuestos, como el predial.