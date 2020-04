Habitantes de TeacapÃ¡n no dejan entrar a dos camiones con turistas al puerto

Habitantes de Teacapán no dejan entrar a dos camiones con turistas al puerto

Temen que se presenten contagios de Covid-19 de personas que lleguen en estos días

Carolina Tiznado

TEACAPÁN._ Dos camiones con turistas nacionales fueron regresados por pobladores de esta sindicatura, quienes mantienen el bloqueo en la entrada del pueblo.

Tal como lo habían previsto el miércoles, la presencia de turistas empezó a verse reflejada hoy en la comunidad, mismos a los que no se les permitió pasar al lugar.

“Fueron dos camiones, uno venía de Zacatecas y uno de Nuevo León, afortunadamente nos entendieron, seguimos solos aquí (en el bloqueo) hemos solicitado un doctor para que nos apoye, pero no hemos tenido respuestas”, dijo Pedro Buelna Cárdenas.

En el arco de entrada de la comunidad se turnan para cumplir con las labores de vigilancia y no permitir la llegada de personas, para prevenir el contagio por Covid-19, indicó.

Aunque se presume que en un hotel de la comunidad hay familias alojadas, no tienen un requerimiento legal para entrar a revisar, por lo que sólo han informado a las autoridades de salud, para que revisen bien el sitio.

Lo que no desean es que se tenga el riesgo de que alguien con Covid-19 llegue, lo hacen por una situación preventiva para su comunidad, pues no hay los medios médicos para atender un brote de coronavirus, menos si requieren de ventiladores, en el lugar no se cuenta con estos medios.

Manifestaron que han tenido más problemas con lugareños que radican en otros sitios y que llegaron a Teacapán, a los cuales se les llamó a la conciencia y finalmente uno de ellos logró pasar por mar con su familia, brincando el cerco que se tiene.

“En Face (Facebook) a la gente de Teacapán que vive en otros lugares les hemos pedido que no vengan, no es que no los queramos aquí, es por seguridad de todos, ya habrá tiempo para que vengan a ver a sus familias”, dijo Buelna Cárdenas.

La persona que pasó por mar apoyada por otras personas, no puede ser sacada de su casa, pero el riesgo en que los coloca a todos es mucho, dijo.

Ellos continuarán con el bloqueo en la entrada, pues los días ‘mayores’ de Semana Santa es cuando tradicionalmente se tiene la presencia de más personas a la comunidad.