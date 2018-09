Habitantes de Topolobampo dicen AquÃ­ No a planta de fertilizantes

Habitantes de Topolobampo dicen Aquí No a planta de fertilizantes

Carlos Bojórquez

AHOME._ Habitantes de Topolobampo, líderes pesqueros y ambientalistas se manifestaron en contra de la construcción de la planta de fertilizantes promovida por la empresa Gas y Petroquímica de Occidente.

Esta manifestación se da después de que directivos de esa empresa, y de su socia ProMan, salieran a dar la cara para asegurar que construirán la planta 'más moderna y segura del mundo'.

Armando Pinzón Rojo, presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas Turísticas, señaló que el gobierno y los empresarios nunca van a reconocer los perjuicios que va a ocasionar la planta, pues siempre 'presentan lo bonito y no lo feo'.

"No te dicen que van a echar a perder el medio ambiente o que vamos a estar con la zozobra de que haya una fuga de amoniaco o que vaya a explotar", dijo.

"Si dicen que no ocasiona perjuicios, que se la lleven a Mazatlán, allá con Quirino, allá que se la pongan. Nosotros estamos preocupados por nuestra familia", añadió.

Apuntó que los perjuicios ya son visibles, luego de quitar el manglar y rellenar 27 hectáreas de humedal, en un sitio que sirve de paradero para aves migratorias. "Y cada vez se están viendo menos aves".

José Alfonso Chaparro Bojórquez, presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras Siglo 21, indicó que la operación de la planta modificará la temperatura del agua, rompiendo el ecosistema, por lo que se dañará la reproducción de camarón.

Inician campaña de concientización contra la planta de fertilizantes de Topolobampo

"La bahía de Topolobampo es un área muy productiva, la verdad, puedo decirles que es el área más productiva de todo Sinaloa, sin demeritar ninguna del centro del estado. Entonces, miramos con mucha preocupación que el gobierno y los inversionistas insisten en la planta de amoniaco", comentó.

Indicó que se habla de generar 300 empleos permanentes con dicha planta, pero hay alrededor de tres mil familias que se benefician de la pesca en dos mil 500 hectáreas de la bahía de Topolobampo.

"No estamos en contra de que haya progreso, de que se instalen fábricas, pero aquí no", sentenció.

El proyecto contempla una inversión total de mil 200 millones de dólares, y se espera que la planta produzca dos mil 200 toneladas de amoniaco anhidro diario. Se espera iniciar la construcción a principios de 2019, y que inicie operaciones a partir del 2021.

SON EMPRESARIOS TACUACHES: PEÑA AVILÉS

El ex Diputado federal, Gerardo Peña Avilés, señaló que no existe viabilidad legal para construir la planta en ese lugar, pues están invadiendo una zona federal que es un sitio de área natural protegida en acuerdos internacionales, y acusó que están inventando una vocación de uso de suelo que no tiene el puerto de Topolobampo.

"Si unas personas que dicen que son los mejores del mundo, los más ordenados y los más limpios, cómo es que se meten con tanta ilegalidad a hacer lo que están haciendo, y ya invadieron y ya rellenaron y ya impactaron 27 hectáreas. Pero aquí los pescadores ya se están dando cuenta de lo que está pasando", expresó.

"Yo creo que estos empresarios, que se dicen inmaculados, limpios y puros, son tacuaches, y que se juntaron con gobernantes tacuaches, y que hicieron un plan para el que se les acabó el tiempo, entonces, están desesperados tratando de hacer las cosas, pero no las van a poder terminar", agregó.

Asimismo, acusó que consiguieron los permisos 'con tanta transa, con tanta maroma, y con tanta ilegalidad', y ya cometieron delitos ambientales, ante la omisión de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

"Profepa es un omiso, Profepa está prostituida en este tema. Legalmente parece que a Profepa le plancharon las arrugas en el juzgado, y eso es una vergüenza, porque los delitos ambientales siguen. Profepa dice que no existen delitos ambientales, pero ahí están, y están a la vista", denunció.

"Profepa trae un pecado muy grande, pero el pecado empieza desde aquí, desde el municipio, cuando Arturo Duarte les acepta unas escrituras de una zona federal, cosa que no se puede permitir, y les emite un uso de suelo, les emite una licencia de construcción, y Semarnat le hace al loco y dice que sí se puede porque el municipio lo autoriza", insistió.

Peña Avilés, quien ha sido un detractor del proyecto desde que se dio a conocer, dijo que seguirán manifestándose 'hasta que se vayan', y aseguró que han encontrado eco en el 'nuevo gobierno'.

"Todas las personas con las que hemos tocado el tema, desde el nivel más local hasta el nivel federal, dicen que van en contra, y están muy bien documentados y están justificados en todo lo que están diciendo", mencionó.