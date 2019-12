Habla Karen Espíndola: Me equivoqué. No imaginé que todo se saldría de control. Pido perdón VIDEO

El martes 3 de diciembre en la noche, Laura Karen Espíndola le dijo a su madre que acaba de abordar un taxi y que el conductor se comportaba de manera sospechosa. La joven apagó su celular después de enviar el mensaje de alerta.

Ciudad de México, 5 de diciembre (SinEmbargo).– Laura Karen Espíndola, la joven que fue reportada como desaparecida el miércoles 4 de diciembre en la Ciudad de México, dijo esta noche que no pensó en las consecuencias que tendría el mensaje que envió a su familia.

“Como a las 8 de la noche decidí mandar el mensaje a mi mamá. No tenía que mandarlo. Me equivoqué. No me imaginé que todo se iba salir de control. No lo pensé. No pensé en las consecuencias y apagué el teléfono”, dijo en entrevista para Foro Tv.

Karen Espíndola, por quien hubo una movilización en redes, habría estado bebiendo en un bar

Familiares y amigos de Laura Karen Espíndola, de 27 años de edad, convirtieron en tendencia un hashtag inusual. #TeBuscamosKaren se volvió viral en nueve horas, luego que miles de usuarios emplearan esta etiqueta con el objetivo de encontrar a la joven, quien fue localizada con vida más tarde.

Karen se enteró de la movilización en redes cuando uno de sus amigos revisó su celular.

“Fue horrible. No sabía qué hacer. Entré en pánico. No me imaginé que se fuera a hacer esto tan… No tenía cara, no podía verlos. Mi papá está muy mal. Él está enfermo y no pensé en nada de eso. Me metí al cuarto y me encerré. No sabía qué hacer. Se me salió todo de las manos. No podía inventar una historia”, dijo a Foro Tv.

Una conocida de Karen fue la primera que alertó a la familia sobre la presencia de la joven en un bar de la zona. Durante la noche, medios de comunicación revelaron videos en los que se veía a la mujer en el establecimiento.

“En la noche, cuando salió el video, me dio pena, me dio coraje. Quiero pedirle perdón a todos los que se preocuparon e hicieron todo esto posible sin merecerlo. Todo el mundo está enojado conmigo, pero quiero pedirles una disculpa”, contó Espíndola.