Habla saxofonista: El arresto de ex Diputado del PRI que me atacÃ³ â€˜parece un teatro mal montadoâ€™

Habla saxofonista: El arresto de ex Diputado del PRI que me atacó ‘parece un teatro mal montado’

‘Yo no estoy en contra de que se establezca un respeto entre el agresor y el agredido, pero creo que ya ustedes han visto las fotografías que se divulgaron y, para mí, no creo que me lo esté imaginando sino que cualquier persona lo manifiesta: pareciera que están posando, parece un teatro mal montado’, dijo en entrevista con Periódico Central

Sinembargo.MX

Puebla (SinEmbargo).– Cuando María Elena Ríos habla de la detención de Juan Antonio Vera, quien supuestamente ordenó y pagó para que el pasado 9 de septiembre fuera atacada con ácido, no hay en su voz ni en su discurso nada que indique que está satisfecha. Lo que sí se escucha es una petición enérgica de que su agresor sea castigado, pues teme descubrir que al haberse entregado voluntariamente a las autoridades, tenga ya trazada una estrategia para librarse de la condena por tentativa de feminicidio.

Cuenta que se enteró por las redes sociales, y por llamadas de sus amigos, que el primero de abril el ex Diputado del PRI había decidido entregarse luego de que el Gobierno de Oaxaca ofreció un millón de pesos como recompensa por su captura.

Hemos detenido a Juan Antonio Vera Carrizal quien enfrentará la justicia por el terrible hecho de violencia cometido contra María Elena Ríos, jóven saxofonista oaxaqueña. Más tarde, la @FISCALIA_GobOax y @SSP_GobOax darán más datos. — Alejandro Murat (@alejandromurat) April 6, 2020

No sólo ella lo piensa, en la foto que circuló a través de los medios de comunicación se ve a Juan Antonio Vera, sin esposas, junto al titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, Ernesto Salcedo Rosales, y mandos de la Agencia Estatal de Investigación. Están sólo un poco separados y posando para la foto; no se parece a las imágenes de detenidos que normalmente presumen las fiscalías.

“Intenté comunicarme con el Vicefiscal y con el Fiscal Rubén Vasconcelos para preguntarle si era cierto o no, no tuve respuesta rápida, hasta posteriormente le contestan la llamada a mi hermana y lo único que le hacen saber es que eso”, dice, ” pero que no tienen ninguna confirmación de ello cuando el Gobernador del estado ya lo había hasta publicado en sus redes sociales. La Fiscalía se ha portado muy soberbia con mi caso, lo cual me hace sentir nuevamente agredida por parte de la autoridad quien se supone que me debe hacer justicia y hacer sentir reconfortada y abrazada”.

María Elena Ríos lo describe así también, que parecía ya un acuerdo y un trato de alguna manera preferencial, a pesar de ser alguien que ordenó y pagó 30 mil pesos por algo tan atroz como vaciarle dos litros de ácido encima.

“Yo no estoy en contra de que se establezca un respeto entre el agresor y el agredido, pero creo que ya ustedes han visto las fotografías que se divulgaron y, para mí, no creo que me lo esté imaginando sino que cualquier persona lo manifiesta: pareciera que están posando, parece un teatro mal montado“.

Dos semanas antes de que Juan Antonio Vera se entregara, María Elena Ríos y su familia recibieron llamadas de amenaza. Ella está segura de que es él, dice que lo conoce y sabe perfectamente qué palabras usa, las mismas con las que han sido acosados.

La SSPO a través de sus fuerzas policiales, detuvieron esta mañana a Juan V. C. autor intelectual de la agresión a la saxofonista María Elena Ríos. #Oaxaca @alejandromurat @GobOax @SIDISSP_GobOax @SprsGobOax pic.twitter.com/pdeQRMYihU — Sría. Seg. Púb. Oax. (@SSP_GobOax) April 6, 2020

“Dos semanas atrás continuamente hemos recibido como familia amenazas, yo conozco perfectamente a este señor, sé cómo se expresa, qué palabras usa en su debido momento hice la denuncia de los números de los que me molestaban”.

La mañana del 9 de septiembre de 2019, María Elena Ríos fue atacada con ácido. El ataque lo hicieron dos albañiles, Ponciano y su hijo Rubiciel, quienes recibieron en total 30 mil pesos por parte de Juan Antonio Vera, según ellos mismos confesaron en diciembre, cuando fueron detenidos.

En el intento de feminicidio también estuvo involucrado Rubén, un ex empleado del político, quien presuntamente fue el que entregó el ácido para atacar a María Elena. Pero, además, también participó el hijo de Juan Antonio Vera, Juan Vera Hernández, quien continúa prófugo.

Para María Elena, quien estudió saxofón en el Conservatorio de Puebla y además la carrera en Comunicación, acceder a la justicia no ha sido fácil. Al principio su agresión fue clasificada como “heridas que tardan 30 días en sanar”. Sin embargo, el 23 de octubre, cuando su abogada demostró que le habían quemado el 40 por ciento de su cuerpo, las clasificaron como “heridas que ponían en riesgo su vida”.

No fue hasta el 23 de diciembre cuando por fin le clasificaron el delito como “tentativa de feminicidio”.

Juan Antonio Vera Carrizal se presentará a su primera audiencia y entonces el camino de María Elena Ríos por obtener justicia se hará solo un poco más corto.