Hablan All is song & Friends a travÃ©s del jazz

MIÉRCOLES DE CONCIERTO DE LA UAS

Hablan All is song & Friends a través del jazz

Ocho músicos se reúnen en torno a la alumna de música Alisson Yvett Valle Mondaca,cubriendo de notas del octavo aniversario de los Miércoles de Concierto

Noroeste / Redacción

A través de un diálogo musical con exquisitos expertos, donde su majestad el jazz fue el único lenguaje comunicante, Alisson Yvett Valle Mondaca cerró su ciclo como alumna de la unidad académica de artes Escuela de Música, que celebró junto con quienes además asistieron a festejar el Octavo Aniversario de los Miércoles de Concierto de la UAS, con cuya edición entró en receso, habidas las vacaciones escolares de verano.

Se trató de un Recital de preparación de Concierto de Jazz, titulado “All is song & Friends”, en el que estuvo acompañada por figuras de la música, como Polo Carrillo, Alan González, Carlos Cota Shiller, Mariel Rosas, Gerardo Félix, Itzel Domínguez, Guillermo Ruiz y José Ramón Sánchez, con quienes interpretó estándares de Antonio Carlos Jobim, George Gershwin, Bill Evans, Sonny Rollins, The Cruzaders y Miles Davis.

Pero como a la ceremonia musical de examen final se agregó el onomástico de los Miércoles de Concierto de la UAS, aparte de flores y abrazos para la recién graduada, hubo pastel y emotivas palabras de parte de las autoridades universitarias presentes, como Homar Medina Barreda, Coordinador General de Extensión de la Cultura, y Wilfrido Ibarra Escobar, director de Radio UAS y anfitrión de este programa cultural, conducido habitualmente por Marbella Amarillas y Miguel Espinoza.

En el desarrollo del evento, que tuvo lugar en el teatro auditorio Juan Eulogio Guerra Aguiluz, de Radio Universidad, y el que también hizo acto de presencia el director de la Escuela de Música de la UAS, Samuel Ibáñez Morales, Alisson Yvett Valle Mondaca se paseó entre la guitarra y la batería, como cuando, con este último instrumento, ejecutó un “solo” magnífico tras el tema Someday my prince will come; pero además hizo lucir su voz, esta vez con el bossa nova Triste, entre otras fulguraciones musicales de la velaa, impregnada de aplausos y felicitaciones.