Habrá clínica y torneo de introducción de Beisbol 5 este fin de semana en Mazatlán

El Centro Deportivo Benito Juárez será la sede de ambos eventos

Carlos Robles

MAZATLÁN._ Con el afán de dar a conocer la modalidad del Beisbol 5 en el puerto, el Centro Deportivo Benito Juárez (CDBJ) llevará a cabo este fin de semana la capacitación oficial, así como una breve competencia de introducción.

Durante rueda de prensa, el coordinador de Beisbol 5 de Cuba, Eros Bernal; junto al coordinador de Beisbol 5 de México, Rafael Herrera; el director del CDBJ, Paúl Bernal, y Román Barrón, gerente de Comunicaciones de Venados de Mazatlán, grupo impulsor de la competencia, dieron los pormenores de los eventos que se vienen para el puerto.

El primero de los eventos a celebrar será dicha clínica, la cual será dirigida por el experto en el tema, Eros Bernal, quien espera poder compartir con los mazatlecos los fundamentos básicos para la práctica de esta disciplina.

“Este deporte se creó hace dos años allá en Cuba y poco a poco ha venido creciendo, por lo que nosotros trataremos de ver los aspectos fundamentales con los que se trabaja”, dijo Bernal.

“Serán elementos técnicos que un oficial de este deporte debe de conocer, para que ellos se vayan con el mejor conocimiento”.

La clínica está programada a llevarse a cabo en punto de las 18:00 horas de este viernes, en la sala de juntas del Centro Deportivo Benito Juárez, donde se espera una excelente respuesta por parte de ampáyers y jugadores de la localidad.

Esta capacitación tiene como principal objetivo el brindarle a interesados en la práctica y arbitraje de este deporte, los conocimientos necesarios para poder emplearlos a la hora de llevar a cabo un encuentro de esta modalidad del deporte.

Se viene el Selectivo BB5 para el puerto

Por su parte, Rafael Herrera expresó que todos estos eventos se llevarán a cabo a raíz de la celebración del Campeonato de Beisbol 5 Open México que tendrá lugar en septiembre en Mazatlán.

Este torneo buscará reunir a cerca de 160 equipos participantes de categoría Libre Mixto, los cuales buscarán colocarse en la cima de los primeros tres lugares, para ganarse un boleto a la etapa final que se celebrará en Guadalajara, Jalisco, en noviembre.

Mazatlán formará parte de las cuatro regiones que estarán participando en esta competencia previo a la gran final, donde compartirá sede con Monclova, Monterrey y Hermosillo.

Tendrá el puerto un torneo de iniciación

Como parte de la capacitación de esta disciplina, pero en una forma más práctica, el Centro Deportivo Benito Juárez llevará a cabo un torneo de Beisbol 5 en sus instalaciones, este sábado 17 en punto de las 14:00 horas.

Este torneo convocará a jugadores dentro de las categorías de Sub 5, Sub 8, Sub 15, Sub 18 y Libre, cada una de ellas en ambas ramas, donde se espera una buena respuesta en pro del aprendizaje de este deporte.

Los registros estarán abiertos a partir de las 12:00 horas del mismo sábado y cerrarán a las 13:30 horas, para posteriormente dar inicio con la competencia.